El cantante de música popular Pipe Bueno respondió de forma decisiva a las constantes críticas que le han hecho sus seguidores sobre su aspecto en los últimos meses, quienes señalaron a través de redes sociales que el artista se veía mucho mayor con la barba que se había estado dejando crecer desde hace un tiempo, en la que incluso ya tenía algunas canas.



Es por eso, que el cantautor caleño subió un video en su Instagram en el que propuso un reto doble para él y sus fanáticos.



'Pipe' se comprometió a cambiar su apariencia, siempre y cuando su público cumpliera con su parte: lograr un aforo mínimo del 70% para el concierto que dará el próximo 10 de diciembre en el Movistar Arena en Bogotá.

"La única manera que exista la posibilidad que yo me quite la barba, que me la quite incluso Luisa frente a todos ustedes, es que lleguemos al 70% del aforo agotado en el Movistar Arena, punto. [...] Si eso no pasa, yo no me voy a afeitar", señaló el cantante colombiano en un video que compartió el sábado 19 de noviembre, en el que además estableció que el tiempo máximo para que sus fans lograran el reto era hasta las primeras horas del lunes.

Pero incluso antes de que llegara el lunes, en la noche del domingo 27 de noviembre, Pipe Bueno compartió con alegría la esperada noticia: sus seguidores sí lograron adquirir las suficientes boletas como para alcanzar, en menos de dos días, la meta de un 70% de aforo para su concierto en diciembre.



"Y cómo lo prometido es deuda, ahí me quite la barba pa darles GUSTO !!" escribió el artista en un nuevo video que publicó en su Instagram.



En el clip, que demora un poco más de cinco minutos, se ve como el mismo caleño toma una maquina de afeitar y poco a poco dejar ver la imagen con la que siempre se le había conocido, sin un solo rastro de barba en su rostro.

Mientras cumplía su parte del reto, Pipe Bueno relató que en sus épocas de estudiante también le hacían bromas sobre su apariencia.



"A mi en el colegio me decían 'patillas', 'el patillas', porque yo me dejaba las patillas más bravas que un... me decían Simón Bolívar", expresó.



El artista no logró terminar de retirarse toda la barba con la máquina de afeitar, por lo que le tocó parar de grabar por unos minutos para continuar con una cuchilla en el baño. Pero, antes de despedirse, aseguró que revelaría el resultado con una foto que subiría después del concierto de Bad Bunny, al que asistiría con su esposa Luisa Fernanda W.

"Si supiera lo lindo y joven que se ve sin barba".



"Se quitó como 15 años de encima.ahh"



"Te ves mucho más joven! Buen cambio, no te vuelvas dejar crecer la barba y menos el bigote".



Son algunos de los comentarios que los fanáticos del cantante de música popular escribieron en la publicación, quienes halagaron su renovada apariencia.

