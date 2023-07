Hace algún tiempo, varias personas han optado por emitir mensajes o hacer proposiciones en sus vuelos con diferentes destinos, como por ejemplo la pareja LGBTI que quiso comprometerse durante un vuelo a la vista y emoción de todos los pasajeros.



Unos días atrás, una mujer decidió compartir con sus compañeros de viaje en avión una noticia, por lo que le solicitó al piloto que entregara el mensaje durante el vuelo.

La mujer conocida como Melanie Gutiérrez Mejías, decidió compartir la emoción de que su madre, después de muchos meses de sufrimiento, venció el cáncer y quiso celebrarlo literalmente 'por lo alto', ya que durante un viaje en avión que emprendió con la protagonista del emotivo logro, el piloto compartió con sus ocupantes el mensaje.



"La pasajera que se encuentra en la 113 alfa, señora señorita Laura Mejías Contreras, quien hoy finalizó su tratamiento contra el cáncer, ha sido dada de alta y ha ganado esta dura batalla en la que ha enfrentado a toda su familia y con angustia que nos imaginamos que ha tenido que tener..."



El mensaje no se escuchó por completo, ya que todos los pasajeros y tripulación aplaudieron sonoramente a la mujer, para celebrar con ella la recuperación tras esa dura enfermedad.



El vídeo, que fue compartido en TikTok, ha tenido un sinnúmero de mensajes entre los que se encuentran: "ay yo estuve en el vuelo, me emocioné un abrazo pa tu mamita", "aquí llorando por desconocidos", "awww que emoción! estoy en la lucha contra el cáncer se qué lo vencere!","Que lindo ver cómo un gesto de empatía puede entregar felicidad en un momento tan difícil , ame su carita de sorpresa y alegría", entre otros que felicitan a la mujer y su madre por compartir con ellos su emoción.



El video ya tiene más de 20.000 comentarios y 668.000 me gusta y a lo que más han hecho alusión los usuarios es la cara de emoción de la mamá de la pasajera, quien sonríe y aplaude como los demás pasajeros del vuelo.

