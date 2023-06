Recientemente, se viralizó un video a través de TikTok, donde un piloto colombiano intenta demostrar el porqué la Tierra podría ser plana.



El aviador comercial realiza videos en la red social asiática sobre su trabajo en el aire y responde a las preguntas que su más de 70 mil seguidores le hacen con respecto a la teorías que rodean el mundo.

En esta ocasión, recibió una pregunta de un internauta sobre si la Tierra era plana o redonda. Cuestión que el caleño identificado como William Andrés Lozada no dudó en responder.



Ante la sorpresa de muchos, el hombre afirma en el video que el planeta no tiene una forma de esfera y a modo de secreto, hace una seña con su mano sobre la boca para decir que "la Tierra es plana".



Entre sus insólitos argumentos, se refiere a la icónica foto de la 'canica azul' que se tomó en 1972 durante un vuelo espacial de la Nasa y que se replicó en 2002 y 2015, donde afirma que las fotos se ven falsas, dado los cambios de colores en las mismas.



"¿Por qué la famosa fotografía 'Blue Marvel' o la 'Canica azul' tiene correcciones de diseño gráfico? O sea, ¿por qué simplemente no le toman una fotografía desde un satélite o desde algo que haya ido a al espacio?", señala el piloto en el video, olvidando que estas fotografías fueron tomadas directamente desde el espacio.

De igual forma, y aprovechando su rol de aviador, Lozada asegura que mientras vuela, el avión siempre se encuentra recto y no debe hacer ninguna inclinación para desviar la punta del mismo como si fuera en bajada.



"Cuando voy en fase de crucero, que voy recto y nivelado, nunca he tenido que corregir (el curso) bajando el morro del avión para seguir la curvatura de la Tierra. En ningún momento toca hacer revisión, siempre voy recto y nivelado, así no toca hacer correcciones de nariz abajo", dice el hombre.



Así mismo se pregunta por qué se ve siempre la misma cara de la luna, o por qué en algunos golfos se ve la otra parte de la costa, que está decenas de millas y todavía son visibles, "cuando en realidad por la redondez de la Tierra deberían de estar ocultas", como suposición de que lo anterior, argumenta la forma plana del mundo.



Estas declaraciones son las mismas, que algunos famosos han replicado, como Kanye West, o el rapero B.O.B que en 2017 intentó recolectar dinero porque pretendía enviar satélites al espacio que revelarán que la Tierra no era esférica.

No obstante, y pese a los cuestionamientos expuestos, Lozada aclara que estos son algunos de los argumentos que los terraplanistas sostienen bajo su creencia, pero que en definitiva no puede creerlos.



"Estos son los planteamientos que se hacen los terraplanistas y que de verdad valoro que algunas personas vayan un poco más allá de lo que le enseñaron, pero de ahí a creer rotundamente que la tierra es plana, hay mucha diferencia

y ese no es mi caso", expresó Lozada al final del video.

Las razones de los terraplanistas, parte I | Ciencia viral

