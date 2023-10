¡Pilas, no se deje engañar! Así puede verificar la gafas correctas para ver el eclipse

Este sábado 14 de octubre ocurrirá el eclipse anular de Sol, un evento astronómico que será visible desde desde Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.



En Colombia, el evento también estará presente en el cielo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay que evitar verlo directamente y sin protección, dado que esto le puede provocar daños graves a su visión.

Este evento es poco usual, por lo que desde hace varias semanas se ha estado alertando a las personas de los países donde será visible el eclipse que protejan sus ojos ante el evento.



En las últimas horas, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) alertó sobre la comercialización de gafas para eclipses que contarían con logos ISO, que certificarían el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad, que, al parecer, serían falsificados.



Recuerde que debe usar la protección adecuada para cuidar su vista de los rayos del sol. Foto: iStock

“Es probable que haya comercios que por desconocimiento o, incluso, por mala fe, en su afán de vender más, utilicen los logos de la ISO para dar un posible falso parte de tranquilidad hacia sus compradores”, aseguró la entidad en un comunicado.



La misma entidad, al unísono de expertos, afirmaron que estas referencias podrían representar problemas para la salud de los compradores, debido a que durante el eclipse anular solar los rayos del Sol podrían generar daños irreparables en el ojo, como daño ocular permanente o ceguera.

¿Cómo identificar que sus gafas sean adecuadas?

El primer y más sencillo paso para la verificación de originalidad de sus gafas de visualización solar es que no cuenten con el logo de ISO, Organización Internacional de Normalización, debido a que este certificado solamente aplica para gafas de Sol y equipos asociados para la protección contra la luz solar.



“Por esta razón, no tiene sentido que haya gafas que digan ‘certificadas por la ISO’, ya que eso es impreciso y conlleva pensar que se trata de una falsedad”, explicó el Icontec en su comunicado.



A su vez, la entidad le sugirió a los ciudadanos que quieren contemplar el fenómeno astronómico comunicarse con los observatorios y planetarios de su localidad para adquirir las gafas certificadas o solicitar orientación sobre proveedores y distribuidores de confianza.

Por otra parte, la Asociación Astronómica Estadounidense (AAE) ha establecido como proveedores a las siguientes marcas que puede encontrar en el mercado, las cuales cuentan con certificación por las autoridades: Rainbow Symphony, American Paper Optics, Explore Scientific, Lunt Solar Systems y Flip’n Shades.

¿Qué pasa si veo el eclipse sin protección correcta?



Por medio de un video compartido en sus redes sociales, la doctora Marta Cecilia Bermúdez (oftalmóloga), recomienda tener mucho cuidado con sus ojos y no mirar directamente el eclipse.

Los expertos señalan que la única forma segura de ver el eclipse es a través de un vidrio de soldadura 14. Foto: iStock

“La única forma segura de ver el eclipse es a través de un vidrio de soldadura 14, que es el que más protección genera o de unas gafas especiales para ver eclipses, que tienen que tener un certificado internacional de 2015 (ISO 12312-1:2015)”, explica.



Además, también hace énfasis en prestar atención en el estado de las gafas que va utilizar: “Si esas gafas o ese vidrio, tienen algún rasguño, no deben utilizarse, tampoco deben utilizarse gafas que haya comprado para eclipses anteriores y que estén guardadas hace más de un año. Deben estar en perfecto estado para asegurar que su salud y sus ojos van a estar bien”.



Bermúdez, así como otros profesionales, han hecho énfasis en el cuidado de los ojos durante el próximo eclipse, ya que mirarlo sin protección puede causar un daño en la retina que se llama retinopatía solar.



“Es un daño irreversible, no doloroso, que puede ocurrir en cuestión de segundos, pero los síntomas no aparecen rápido. Pueden aparecer incluso unas semanas después de la exposición”, señala la oftalmóloga.



Entre los síntomas que se pueden presentar, aparecen “cambios en los colores, una mancha central, opacidad; incluso, pérdida total de la visión central y no hay absolutamente nada que los oftalmólogos podamos hacer para devolverles la visión perdida”, enfatiza.



Otro consejo que da Bermúdez es supervisar de cerca a los niños y mascotas, “porque ellos no controlan la forma en que van a mirar el eclipse y, si van a utilizar con ellos este tipo de filtros, deben estar muy cuidados por un adulto responsable”.

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

