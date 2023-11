Sara Sánchez, hija de Pilar Schmitt, relató cuando sufrió un infarto cerebral

Hace una semana, Pilar Schmitt, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, hizo público el angustiante momento que vivió con su hija Sara Sánchez cuando la joven sufrió un infarto cerebral.



La historia llamó la atención de los medios, pues habría tenido un desenlace fatal a no ser por la intervención e insistencia de la propia Sara Sánchez y de Pilar.



La hija de la presentadora compartió lo que sintió y cómo vivió ese momento en el que perdió hasta la visión.



(Puede leer: Pilar Schmitt habló del drama que vivió su hija Sara Sofía: 'Se hubiese podido morir').

Yo me siento y de la nada pierdo la visión de un ojo y lentamente empiezo a perder sensibilidad en el lado derecho del cuerpo también FACEBOOK

TWITTER

Según dijo Sara Sánchez en una entrevista para la emisora Candela Stereo, ella se encontraba con unos amigos cuando empezó a sentirse mal.



“Cuando empiezo a sentir un mareo muy fuerte. Yo me siento y de la nada pierdo la visión de un ojo y lentamente empiezo a perder sensibilidad en el lado derecho del cuerpo también. Afortunadamente, ahí había alguien que estaba estudiando medicina y me dijo: ‘Sara, eso no es normal. Vete ya para la clínica. Eso no es normal’”, contó la joven.



Tras la advertencia de su amiga, Sara Sánchez se fue corriendo para la clínica y la respuesta que le dieron fue que era un simple dolor de cabeza, que ya se podía ir para la casa.

Debido a esto, la joven se fue para la universidad; sin embargo, se seguía sintiendo muy mal.



“Me acuerdo que yo llegaba a la universidad y yo decía, no sé cómo llegar a mi clase a la que he ido todos los días durante cuatro meses, no sé cómo llegar”, relató.



Al ver que los síntomas persistían, Sara Sánchez nuevamente se dirigió a la clínica, pero esta vez lo hizo en compañía de su madre, Pilar Schmitt.

(Además: Carolina Cruz preocupa a sus seguidores tras publicar fotos de su hijo hospitalizado).

Facebook Twitter Linkedin

La presentadora contó el momento que enfrentó su hija. Foto: Instagram: @pilarschmitt

Me hacen una resonancia y ahí encuentran que tuve un infarto cerebral FACEBOOK

TWITTER

Sara Sánchez llamó a su mamá y le dijo: “Yo tengo algo, yo tengo algo mami, por favor vamos a la clínica”.



Cuando llegó a la clínica nuevamente los profesionales le señalaron que se trataba de un cuadro de ansiedad.



La joven y la madre insistieron varias veces y los médicos deciden hacerle unos exámenes.



“Me hacen una resonancia y ahí encuentran que tuve un infarto cerebral”, contó Sara Sánchez.



Y finalizó: “Después de mucho tiempo, muchos exámenes, muchos diagnósticos, encontramos que fue una trombosis. Tenía un trombo en la pierna, se me subió al cerebro por un hueco que tenía en el corazón, que lo tiene el 30 % de la población, pero pues, como yo lo tenía por ahí me pasó el trombo”.

(Además: El triste mensaje de Alejandra Giraldo por el robo de Rolex a su esposo en Bogotá).

La reflexión de Pilar Schmitt

La presentadora fue la primera en contar la angustiante anécdota desde su perspectiva.



La mujer contó que el difícil momento que vivió su hija provocó que fuera llevada urgentemente al hospital, de acuerdo con el relato que dio en La Red.



Tras el terrible momento, Pilar Schmitt reflexionó: ”Yo me pongo a pensar todo lo que pasó y pudo haber sido fatal, Sara se hubiese podido morir. Es un aprendizaje de reevaluar la vida, de ver que somos como unas cáscaras de un huevito, que somos muy frágiles, somos vulnerables y debemos vivir en presente, conscientes de disfrutar la familia, lo más valioso".

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

El grave accidente que casi le cuesta la vida a Mary Méndez

Presentadora de 'Día a Día' se despidió en vivo del programa: ¿para dónde se fue?

Claudia Bahamón regresó al país: aprovechó para mostrar su lujosa casa