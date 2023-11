Pilar Schmitt habló del drama que vivió su hija Sara Sofía: 'Se hubiese podido morir'

Pilar Schmitt es una presentadora colombiana que trabaja en la sección de entretenimiento de 'Noticias Caracol'. La también modelo contó detalles del desafío que vivió su hija mayor, Sara Sofía.

La presentadora habló sobre el drama que tuvo que vivir su hija

La presentadora oriunda de Villavicencio contó el difícil momento que vivió su hija por un quebranto de salud que provocó que fuera llevada urgentemente al hospital.



En entrevista con el programa de espectáculo 'La Red', la modelo reveló que todo comenzó cuando llamó a Sara Sofía y se enteró de que iba camino a un hospital por un dolor de cabeza severo.

(Lea: Iván Lalinde reveló algunos detalles íntimos de su vida sentimental).

La joven, de 19 años, también fue a la entrevista y reveló que fue lo qué pasó: "Me dejaron ir, me dijeron, usted no tiene nada, váyase para la casa, es solo un dolor de cabeza".

"Sara me decía: 'No me siento yo' (...). Le dijeron niña caprichosa, usted tiene 19 años, tiene ansiedad, y nosotros no nos atiende", expresó la presentadora.

(De interés: Presentador de noticias le propuso matrimonio a su compañera en medio de la transmisión).

La insistencia de ambas persistió y lograron averiguar que en realidad la joven tenían un foramen oval. "Es un huequito en el corazón que al 30 por ciento de la población no se le cierra y no pasa nada. Unos trombos gigantes y viejos que entraron por el huequito y fue a la cabeza. Una trombosis arterial y ahí se hizo el infarto", contó la presentadora.

Tras esto, Sara Sofía tuvo que ser intervenida y se sometió a una operación de cateterismo cardiaco para corregir el defecto. "Le pusieron un talismán, que es una sombrillita, que cierra el huequito", expresó Schmitt.

(A continuación: Jorge Alfredo Vargas habló de la situación más dificil que vivió en su vida).

"Yo me pongo a pensar todo lo que pasó y pudo haber sido fatal, Sara se hubiese podido morir. Es un aprendizaje de reevaluar la vida, de ver que somos como unas cáscaras de un huevito, que somos muy frágiles, somos vulnerables y debemos vivir en presente, conscientes de disfrutar la familia, lo más valioso", dijo la presentadora.



Por el momento, la joven se encuentra estable y se siente mucho mejor de salud, agradeció a su madre por estar siempre ahí.

El legado de Jota Mario Valencia para la televisión colombiana

Más noticias en EL TIEMPO

'No queremos trabajar con ella': Marcela Posada dice hay una actriz que nadie quiere

Jorge Rausch de 'MasterChef' sorprendió con foto sin camiseta: 'Me la pidieron'

Anuel AA reaparece en redes sociales y preocupa a sus fans pidiendo donación de sangre

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO