En las culturas antiguas, las perforaciones estaban asociadas a factores estéticos, rituales de fertilidad o estatus social. Durante mucho tiempo fueron parte de importantes tradiciones, sobre todo para las antiguas civilizaciones asiáticas y africanas.

Asimismo, fueron parte de la historia del cristianismo, tanto así que fueron descritas en el Antiguo Testamento de la Biblia. De hecho, hay varios versículos dedicados a hablar sobre las perforaciones en diferentes contextos.

(Le recomendamos leer: 'Piercings' en la nariz: conozca cuáles son y cómo ciudarlos).

¿Qué dice la biblia sobre los piercings?

Hoy en día, los piercings siguen teniendo un valor estético y simbólico. En las antiguas civilizaciones, según lo describe la Biblia, era común que altos mandatarios, esclavos y mujeres usaran este adorno.

En Éxodo 21:6 se hace referencia a un esclavo hebreo, quien para demostrar adoración y fidelidad a su amo hace un acto de compromiso: "Su amo lo llevará ante los jueces o al quicio de la puerta. Le horadará la oreja y será su siervo para siempre y así demostrará su compromiso de por vida".

Además, en otro pasaje habla sobre los piercings de los sacerdotes o divinidades superiores, quienes para sus vestiduras podían agregar este elemento.

En Éxodo 28: 1- 5 se describe que el señor mandó hacer vestiduras especiales para Aarón y sus hijos, quienes iban a ser sacerdotes. El efod -un vestido sacerdotal- debía estar sujeto al pectoral de ambos hombres y ser incrustado con piedras de ónice que traspasaran su cuerpo.

(De interés: ‘Piercing’ en la oreja: estos son los diseños que existen).

Las perforaciones decorativas para las mujeres también fueron un acto de compromiso, amor y fidelidad. Según Génesis 24:22, "cuando el siervo Abraham conoció a Rebeca, quien se convertiría en esposa de Isaac, le regaló un arete de oro en la nariz para usar en su matrimonio".

Otra referencia es cuando, en la Biblia, Dios decide regalar a la esposa de Israel un obsequio que compró desde Jerusalén. "Pondré un arete en tú nariz, aretes en tus orejas y una hermosa diadema", según Ezequiel 16:12.

En el nuevo testamento, las perforaciones no se mencionan específicamente, pero existen principios que hacen relación al tema.

Facebook Twitter Linkedin

La Biblia es el libro más vendido en la historia. Foto: iStock

(A continuación: Se le perdió un piercing y descubrió que lo tenía incrustado en un pulmón).

En 1 Corintios 6:19 -20 se escribe: "Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en el cuál tenéis que tener a Dios y es importante respetar y cuidar la morada, por eso hay que ver qué objetos entramos a nuestro cuerpo".

De acuerdo con Romanos 14:13 -13, "no hay que juzgar los unos de los otros. Para el señor Jesús no hay nada impuro en sí mismo, por eso si piensa que algo es inmundo, para él no lo es".

Actualmente, los piercings son muy usados para expresar y combinar con el estilo. Usualmente, los estigmas de esta práctica están extintos y muchas personas libremente lucen sus adornos.

Más notcias en EL TIEMPO

Investigador encuentra nuevo fragmento de la Biblia de 1.750 años de antigüedad

¿Quién fue José de Arimatea? El judío que sepultó a Jesucristo

¿El fin del mundo está cerca? Señales de la Biblia indicarían que sí

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO