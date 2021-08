'Le va a ir mejor trayendo serenatas': Piedad Córdoba a Óscar Iván Zuluaga

Luego de varios días de que su nombre tomara fuerza en el uribismo para ser aspirante presidencial, este miércoles 11 de agosto Óscar Iván Zuluaga confirmó que será precandidato para las elecciones 2022, por su partido, el Centro Democrático.



(Le puede interesar: Óscar Iván Zuluaga confirma su aspiración presidencial para el 2022).

El anuncio suscito muchos comentarios, de los cuales, algunos fueron en broma. Uno de estos fue el de la abogada y política colombiana, Piedad Córdoba, de 66 años, quien le sugirió que mejor se dedicara a ser cantante de serenatas.



La exsenadora de la Republica compartió una foto en Twitter en la que aparece ella junto con un grupo de mariachis. De acuerdo a su percepción, uno de los músicos tiene un increíble parecido con el precandidato presidencial. “A Zuluaga le digo que le va a ir mucho mejor trayéndome serenatas”, escribió en el trino.



(Lea también: 'Vulgar politiquera': Cabal a Piedad Córdoba por trino sobre Cuba).

Facebook Twitter Linkedin

El trino de la política colombiana. Foto: Captura de pantalla

En el mensaje, la ex miembro de la Cámara de Representantes, le hizo zoom al supuesto sujeto que se parecería al político del Centro Democrático. “¡Igualito! ¿Sí o no? Que deje de pensar en Presidencias. Que su mariachi lo necesita más", escribió Piedad en respuesta a otro usuario que había comentado el trino inicial.



(Le recomendamos leer: ¿Qué significa la llegada de Óscar Iván Zuluaga a la campaña presidencial?).

Facebook Twitter Linkedin

El hombre que, según Piedad, se parece al candidato presidencial. Foto: Twitter

Hasta el momento Óscar Iván Zuluaga no le ha contestado nada a la política. Al parecer se ha concentrado en su precandidatura, la cual es un segundo intento tras haber perdido en segunda vuelta, en 2014, contra Juan Manuel Santos.



“Quiero anunciarles que buscaré la presidencia de nuestro país. Lo haré con una propuesta innovadora, de inclusión y que estimule consensos, con el fin de construir un país que proteja las diferencias y que no permita las desigualdades”, dijo Zuluaga durante su anuncio en un evento en la Andi.



Aunque el exministro no confirmó si su candidatura será respaldada por firmas o cómo será la elección del candidato dentro del Centro Democrático, señaló que buscará consensos dentro de su partido con miras a las elecciones del próximo año.



(Siga leyendo: 'Los acuerdos de paz hay que respetarlos': Óscar Iván Zuluaga).



Tendencias EL TIEMPO