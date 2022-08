En un video que está circulando por redes sociales se pueden escuchar aullidos fuertes que, según la ciudadana estadounidense Suzanne Ferencak, son del mítico personaje 'Pie grande'. La mujer asegura que la criatura ha regresado a la naturaleza en las cercanías de donde vive.



Ferencak es parte de la Organización de Investigadores de Campo Bigfoot, un grupo que recopila informes de factibles avistamientos de la criatura.

La mujer dice que no es la primera vez que tiene un encuentro de tal manera con quien ella denominó 'Pie Grande'. En el 2013 presenció al supuesto personaje cuando este “saltó sobre una carretera secundaria al sureste de Loudonville, Ohio”.



No obstante, expertos en vida silvestre aseguran que los aullidos registrados en el video grabado por la mujer no son exactamente de 'Pie Grande'. Ellos consideran que podría tratarse de coyotes machos alfas, ya que así suelen llamar a su manada.

¿Por qué Suzanne Ferencak dice que volvió Pie Grande?



De acuerdo con la estadounidense, después de la primera vez que presenció a la criatura fueron varios años en los que escuchó que golpeaban fuertemente y aullaban tal cual como en el video grabado por ella misma, pero después de un tiempo se dejaron de escuchar aquellos sonidos, como si, según Ferencak, se hubiera marchado de la nada.

¿Se esconde Pie Grande en el patio trasero de su casa?

Esta situación que registró Ferencak no es la única que ha recopilado como prueba. Años atrás, la mujer de Ohio compró una grabadora para dejar evidencia de todos los sonidos que se escuchaban en su patio.



Cuenta Suzanne Ferencak que dicha grabadora contiene al menos 20,000 horas de sonidos que provienen de su patio trasero, los cuales, según ella, corresponden a Pie Grande.

Hablan los expertos

El medio ‘Mansfield News Journal’, entrevistó a Kyle Casey, un naturalista del cercano Mohican State Park, quien hizo la comparación del audio grabado por Ferencak y el de otros animales, y aunque los sonidos son muy parecidos a los de los coyotes, la comparación no es muy exacta.

