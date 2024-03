Pidió Uber para abandonar a su mamá al asilo y conmovió hasta las lágrimas a conductora

Una mujer que trabaja para la plataforma de Uber, descubrió que su pasajera se dirigía a un asilo debido a que su hijo la quería abandonar. Durante varios minutos la conductora y la pasajera conmueven hasta las lágrimas.

El video inicia con la conductora diciendo: "Me pagaron la carrera desde donde yo me encontraba, hasta su casa y hasta un asilo. Yo ya cobré y no la puedo regresar a su casa".

Frente a esto, la abuela dice que le paga el doble de lo que le costó la carrera, pero que la regresara a su casa, "porque yo no voy a un asilo, tengo mi casita para vivir. Dígale a mi hijo que yo ya no voy a molestar con mis molestias y mis tristezas".

Una mujer que trabaja en Uber, fue a buscar a una señora para llevarla a su destino, pero esta desconocía a dónde la llevaba. Al enterarse de que estaba camino a un asilo, la señora pidió que, por favor, no la llevaran, que ya no molestaría a su hijo con sus dolores y enfermedad. pic.twitter.com/4TPviUrMxX — UlisesX Marval (@umarval) March 19, 2024

Durante varios segundos la señora se acerca a la cámara y le pide a su hijo que por favor no la abandone y que la deje vivir en su casa. Llorando, la conductora le dice al hijo que su mamá no va a pedir las medicinas que necesita.

El video ha conmovido a las redes sociales y ha recibido comentarios como: "Para los que argumentan que tienen hijos, para no estar solos en la vejez", "Qué dolor unos no valoran a sus madres cuando las tienen vivas".

Según algunos comentarios en el video, los hechos habrían ocurrido en México, incluso, algunas personas han intentado contactar a la adulta mayor o a su hijo para que ella pueda estar en su casa y no en un asilo.

