Pidió un trago en un bar y cuando le trajeron la cuenta casi se desmaya

Una mujer que se hospedaba en un hotel de Londres vivió una experiencia inusual cuando decidió visitar el bar del lugar y pedir un trago. La usuaria compartió su experiencia en TIkTok.

La protagonista de esta historia, conocida como @Lynsey_36 en TikTok, compartió su experiencia en un video que rápidamente se hizo viral.



En la grabación, relató cómo al leer incorrectamente la carta de precios, pidió un trago que no solo no le gustó, sino que resultó ser extremadamente costoso, desatando una cadena de acontecimientos inesperados.

“Cuando descubrí que el trago que había pedido salía unas 2000 libras le mostré eso a mi marido y se puso furioso. Salió del bar y me dejó ahí gritando que tenía que arreglar eso”, así inició el relato de la mujer.

La mujer se soprendió por precio real de su bebida, que ascendía a 2000 libras (alrededor de US$2500). La situación, causada por una confusión en la carta de precios, se viralizó rápidamente en la red social china.

La confusión se originó cuando Lynsey creyó que el trago que había solicitado tenía un precio de 18,90 libras.



Según la usuaria, "Pensé que el trago estaba 18,90 libras y él me mostró el menú y el número era un 18, con un espacio y un 90".



Después de pensar porque su bebida aumentó, se dio cuenta del error: “El precio de mi trago era de 1890 libras y no 18,90. Volví a ver la carta y todos los tragos tenían coma, menos el mío”.

La mujer pidió una bebida sin esperarse que el precio era más elevado de lo que pensaba. Foto: iStock

Ante el dilema, Lynsey se acercó al camarero y explicó la confusión que había tenido. Según Lynsey, el camarero "entró en pánico y llamó al manager del lugar". El gerente actuó con discreción y comprensión. En palabras de ella, el gerente le dijo: "Vamos a solucionar esto".

A pesar de la generosidad del gerente, Lynsey admitió que el incidente marcó el comienzo de una preocupación constante durante el resto de su estancia en el hotel. En sus propias palabras, "Me la pasaba pensando si me decían que tenía que pagar el trago, que además no me había gustado, porque tenía whisky, que no me gusta, si me pedían las 2000 libras me iba a dar un infarto".

Sin embargo, el desenlace de esta peculiar historia resultó ser inesperado. La noche de Año Nuevo, Lynsey y su hermana se encontraron con el gerente del hotel y su familia, convirtiendo un problema inicial en una experiencia agradable. La historia terminó con un brindis y una lección aprendida: siempre verificar los precios antes de pedir un trago.

El video de Lynsey recibió más de 1.2 millones de reproducciones en TikTok y generó un debate entre sus seguidores. Algunos expresaron su disgusto por la reacción inicial del marido de ella, quien la dejó sola en el bar ante la sorprendente cuenta, mientras que otros elogiaron la actitud comprensiva del gerente del hotel.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



-LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO