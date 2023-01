El joven hizo su pedido en la ventanilla del autoservicio de McDonald's un Muffin, luego de recibirlo se dirigió a su casa y allí se dio cuenta que no le habían entregado el alimento sino que la bolsa contenía una gran suma de dinero.

Por medio de su cuenta en Tiktok, este joven mostró cómo las personas que prestaban servicio en el restaurante le habían entregado 5.000 dólares en una bolsa. “¿Qué es esto? ¿Por qué harían algo así?”, se cuestionó en el video.



Tras el shock que le produjo ver esta gran cantidad de dinero, el joven manifestó sus intenciones de regresarlo, en el video menciona que es "una buena persona".



En el video se observa cómo el joven regresa al restaurante de comida rápida y registra el momento en el que regresa el dinero a los trabajadores, incluso les pregunta si allí lavan dinero, mientras les muestra la bolsa.



“¡Oh, Dios mío! Realmente quiero darte un abrazo. ¡Oh, Dios mío!”, expresó una de las trabajadoras.



Tras regresar el dinero, el joven comenta otras de las reacciones de los trabajadores: WTodos me abrazaban, me daban las gracias y lloraban y supongo que me regalan McDonald’s durante un mes", dijo.



Pero la historia no finalizó ahí, pues cuando se estaba regresando a su vehículo lo llamaron de regreso y le entregaron 200 dólares por su buena acción. "La gente buena devuelve 5000 dólares, recibe 200 dólares y McDonal’ds gratis por un mes", finaliza el video.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS