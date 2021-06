Piden tumbar 'Monumento a la Resistencia' en Cali

El pasado 14 de junio se inauguró el 'Monumento a la Resistencia'. Este se encuentra ubicado en el sector de Puerto Rellena, en el oriente de Cali.



La escultura, compuesta por una mano que abraza un cartel en el que aparece la palabra 'Resiste', es el monumento a la resistencia de los manifestantes de la capital vallecaucana durante más de dos meses del paro nacional, el cual comenzó el pasado 28 de abril.



Se inauguró monumento a la resistencia en Cali En él se plasmaron los rostros de muchos de los manifestantes muertos en el marco de las protestas. Foto:

Recientemente se desató una polémica en torno a la estructura de cerca de 10 metros de altura, ya que distintos concejales insisten en que se debe tumbar debido a que, según ellos, no cumple la normatividad.



De igual manera, tras la intervención de la Fuerza Publica el pasado sábado 26 de junio, que permitió el desbloqueo de la zona, el comandante de la Policía afirmó que estaban esperando poder desmontarlo. Para esto se debe revocar el acto administrativo que permitió la construcción.



Sin embargo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, asegura que no tumbará ni destruirá el 'Monumento a la Resistencia' durante su administración pues este está lleno de fuerza simbólica de los jóvenes y "no le hace daño a nadie", dijo a 'Caracol Radio'.



"Quiero dejar claro que el Monumento de Resistencia en la Simon Bolivar no será destruido o retirado por nuestra Alcaldía , todo su cuidado y proyección futura se hará en concertación con sus promotores y quiero agradecer a todos los que posibilitaron la reapertura de la vía", escribió en su cuenta de Twitter.



No obstante, sí dejó abierta la posibilidad de trasladarlo - sin señalar a dónde - tras realizar una negociación con los jóvenes de la Unión de Resistencias de Cali (URC).



"Las sociedades evolucionan, hay aquí una manifestación popular de un monumento, que no debe ser destruido, máximo debe ser trasladado a un sitio donde no tenga una dificultad futura; pero yo particularmente no me siento arrepentido de posibilitar que los jóvenes lo hayan desarrollado”, aseguró el mandatario caleño este martes 29 de junio, añadiendo que "si llegáramos a necesitar ese espacio como corredor del MÍO, construiríamos con ellos un acuerdo negociado".



Recordemos que la escultura fue construida durante diez días por jóvenes que hacen parte de la llamada primera línea, quienes contaron con el apoyo y la asesoría de constructores, ingenieros y la comunidad.



Ahora bien, el concejal de Cali Juan Martin Bravo se mantiene en que el monumento debería ser retirado ya que, según él, no cumple con la normatividad y va en contravía del POT.



“El alcalde Ospina le debe una explicación a la ciudadanía. Si él dice que no va a tumbar el monumento, debe de contar también si cuenta con la licencia de intervención y ocupación del espacio público. Hoy no hay una licencia ni un auto administrativo para legalizar ese monumento”, afirmó en dialogo con 'Blu Radio'.



También aseguró que la escultura fue construida en una zona peatonal y que, por consiguiente "va contra lo que es el espacio público. Ni siquiera cuenta con una franja protectora de 160 metros, que debe de tener para que transeúntes no corran un riesgo”.



