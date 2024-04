Piden sanción para Karen Sevillano por fuertes declaraciones en contra de Julián Trujillo y ‘la Pupuchurra’

En las últimas semanas, el reality show ‘La casa de los famosos’ ha ganado gran popularidad en las diferentes plataformas, debido a los enfrentamientos, amistades y roces que se presentan entre sus concursantes.

Cada día, la convivencia de los famosos concursantes, en un lugar donde han estado aislados por semanas, ha desencadenado grandes momentos que generan controversia.

El pasado domingo, por primera vez durante el formato, los colombianos presenciaron la eliminación de dos concursantes Sandra Muños y Juan David Zapata, quienes sostuvieron un fugaz romance; sin embargo, la noche de eliminación también estuvo marcada por una fuerte discusión entre Karen Sevillano, Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños, conocida popularmente como ‘La Pupuchurra’.

Todo comenzó en ‘el confesionario’ donde Karen Sevillano emitió fuertes palabras contra sus compañeros, luego de que estos estuvieran en ‘el brunch’ con Natalia Segura y otros compañeros, donde Julián Trujillo atacó a ‘La Segura’ y su forma de actuar en el reality show, ante eso, la caleña no pudo evitar entrar en lágrimas.

El tema pasó a mayores, cuando Karen Sevillano, gran amiga cercana a ‘La Segura’ se enteró y reaccionó con varios insultos en contra del actor bogotano, que compartía nominación con Martha Isabel Bolaños, Natalia Segura, Sandra Muñoz y Juan David Zapata.

“Ella es una persona que siente compasión por el infeliz de Julián Trujillo, por eso no es capaz de responderle como el malvado, ese, maldito, desgraciado, perro sarnoso, se merece” dijo Sevillano.

Enserio @CanalRCN no les da pena mostrar esto? Esto no es contenido, da vergüenza!!!! 😤



Que pensara la mujer de julian al escuchar que karen dice que está manipulada y maltratada?@LaCasaFamososCo #LaCasaDeLosFamososColombia #lacasadelosfamososcol pic.twitter.com/0RSiFvgngU — Deiby Pulla (@deibyz806) April 8, 2024

“Infeliz, porque no le voy a decir más nada, sino el infeliz de Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá manipulada y maltratada emocionalmente. Y viene la per** de Martha que parece 1500 de pescuezo a estar nombrando en su trompa hedionda. Cuando yo a Martha la tengo como pescado de restaurante, ni la pelo, ni la como”, agregó la creadora de contenido.

Huy no la verdad pueden tener los seguidores que sea pero el canal prestarse para que Karen empiece a despotricarte en TV nacional fatal @CanalRCN.



Puede ser un realit, pero normalizar la grosería no está para nada bien. #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/LuZf4eyBrS — JUAN K. (@juanquintero22) April 8, 2024

Ante estas declaraciones, los televidentes han reaccionado pidiendo al Canal RCN una fuerte sanción contra Karen Sevillano por atacar verbalmente a sus compañeros de programa.

“Karen se pasó de soez y ofensiva al dirigirse a Julián y a Martha, el Jefe debería tomar cartas en el asunto, pero ya”, “No solo por esas declaraciones, sino por muchas más ofensas en contra de otros participantes y de sus familiares”, “En serio a RCN no le da pena mostrar eso, eso no es contenido, da vergüenza”, “Karen no es un buen ejemplo para los niños y jóvenes que les gusta el programa, que se pueden influenciar de su violencia e irrespeto. Pedimos EXPULSIÓN para Karen Sevillano. No aguantamos más su grosería, desde la primera semana ha sido así y no hacen nada”, son algunos de los comentarios.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

