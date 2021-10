Padres piden renuncia de profesora por divulgar ‘símbolos satánicos’

Una polémica ha suscitado las imágenes que, supuestamente, compartió Sharon Burns en sus redes sociales.



Ella es la directora de la Eden High School, una institución pública de Ontario, Canadá.



(Le recomendamos: Capturan a profesora que abusó sexualmente de uno de sus estudiantes).

Los padres de familia solicitan su renuncia porque consideran que divulgó imágenes ‘satánicas’, las cuales estarían en contra de los principios educativos que esperan para sus hijos.

Fan de Iron Maiden

La cuenta en Instagram de Sharon Burns se emplea para informar sobre diferentes actividades y eventos del colegio. Allí se habrían publicado dos fotografías que dieron pie al disgusto de un sector de la comunidad educativa.

En la primera de las fotos se visualizaba a Eddie, la mascota de la banda de metal Iron Maiden, sosteniendo una hoja que tenía escrito el número ‘666’. Algunas personas criticaron la imagen y sostuvieron que la cifra, de acuerdo con las creencias religiosas, se usaba para invocar a Satanás.



(Puede ser de su interés: Un meteorito cayó cerca de su cabeza, la despertó y le ‘cambió’ la vida).

No obstante, el ‘666’ ha sido utilizado por la banda británica como parte de su identidad gráfica. Incluso tienen una canción sobre este denominada ‘The Number Of The Beast’ (El número de la bestia).

La segunda de las fotos mostraba a la directora con camiseta, gorra y un cartel de la banda mientras hacía gestos con la mano que, para los acudientes, representaban símbolos negativos.

‘Ella ha mostrado su mano’

No está calificada para defender los valores que las familias necesitan o quieren en la escuela FACEBOOK

TWITTER

Un padre de familia creó una petición en la plataforma ‘Change.org’ para recoger firmas y buscar destituir a Burns del colegio.

“Ahora ha eliminado la publicación, pero debe saber que no es suficiente. Ella ha mostrado su mano. Ella ha demostrado oficialmente cuál es su intención y que no está calificada para defender los valores que las familias necesitan o quieren en la escuela. Sus intenciones han sido sospechosas durante años, pero ahora podemos ver exactamente dónde se encuentra. Afortunadamente, tenemos capturas de pantalla”, escribió la persona en la petición que alcanzó el apoyo de 553 individuos.

Pero sin explicación alguna la petición fue cerrada. En cambio, la directora recibió el apoyo de otros internautas, quienes lanzaron otra recolección de firmas bajo el título ‘We need Burns’ (Necesitamos a Burns).

Es una escuela pública. No es una escuela cristiana FACEBOOK

TWITTER

“Eden High School es una escuela pública. No es una escuela cristiana. Si no les agrada la directora de la escuela de su hijo, nieto, familiar, etc., envíelo a otra”, se lee en la petición que supera las 20 mil firmas en ‘Change.org’.



(Lea además: El 'retorcido' experimento que intentó criar a un bebé con un chimpancé).



Por el momento, Sharon Burns no se ha pronunciado al respecto. Solo le dio ‘me gusta’ a un trino de la cantante canadiense Tanya Tagaq que la etiquetó y le dijo: “Amo a Iron Maiden”.

@EdenPrincipal I love Iron Maiden ❤️ — tanya tagaq (@tagaq) October 9, 2021

Más noticias

- Bolsonaro, frustrado por no poder entrar a partido al no estar vacunado.

- El método que usó un matemático para ganar 14 veces la lotería.

- Bethany Burgoyne, la mujer que no se depila y vive orgullosa de sus vellos.

- Rechazo: ginecólogo diagnosticó como enfermedad la homosexualidad de joven.

- El beso de 'Epa Colombia' y Lina Tejeiro, un 'show' que vende mucho.

Tendencias EL TIEMPO