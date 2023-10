Las redes sociales han estallado después de las declaraciones de Britney Spears sobre Justin Timberlake. La cantante, en su próximo libro titulado 'The Woman In Me', que se lanzará el 24 de octubre, revela que abortó debido a que el intérprete de 'Mirrors' no se sentía preparado para ser padre.



"Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", reveló Spears en sus memorias.

La relación entre los cantantes, que duró desde 1999 hasta 2002, fue ampliamente seguida y controversial en su momento, ya que eran una de las parejas más destacadas en el mundo del entretenimiento. Los fanáticos de Britney Spears, incluso, argumentan que Timberlake se benefició de su romance para impulsar su propia carrera hacia la fama.

Piden 'cancelar' a Justin Timberlake tras las declaraciones de Britney Spears

La cultura de la "cancelación" en las redes sociales ha surgido como un medio para ejercer presión social sobre figuras públicas. Esto obliga a las celebridades, en muchos casos, a emitir disculpas públicas, aunque finalmente son los usuarios quienes deciden si continuarán apoyando su carrera.



La “cancelación” de Timberlake surge tras las revelaciones que Britney Spears hace en su nuevo libro 'The Woman In Me' o 'La mujer que vive en mí', por su traducción en español, que sale a la venta el próximo martes 24 de octubre.



Muchos especulan que el auge en la carrera de Justin se produjo tras finalizar su relación con Britney. Coincidentemente, presentó su debut en solitario en 2002, año en que se anunció su rompimiento. Además, se rumorea que su relación terminó debido a una supuesta infidelidad por parte de la artista, lo que inspiró la canción 'Cry Me a River' del también compositor estadounidense.



Ven subete vamos a cancelar a Justin Timberlake pic.twitter.com/0Egtk7VcMF — Javo® (@javoac) October 17, 2023

La opinión pública está dividida sobre si Timberlake es víctima o culpable en esta situación. Algunos argumentan que el problema no es su decisión de no ser padre a los 19 años, sino cómo se expresó públicamente sobre Britney.

Otro episodio controversial

Otro episodio controversial en la carrera de Timberlake es el incidente en el Super Bowl XXXVIII en 2004, en el que arrancó parte del vestuario de Janet Jackson, lo que generó más problemas para ella que para él, pues fue vetada de radios y televisiones, además los canales musicales dejaron de emitir sus videoclips.



El artista se disculpó públicamente en 2021 después de que se emitiera el documental 'Framing Britney Spears' por el 'New York Times'.

Ahora "Everytime" cobra tanto sentido, y que dolor siento al pensar que Britney paso por todo eso sola, mientras Justin Timberlake andaba presumiendo haberle "quitado" su virginidad en todos lados.

Espero que algún día Britney pueda sanar de todo el dolor y que el karma llegue. pic.twitter.com/R1geoDWCtf — Cielo⁷ | D - DAY🔥 (@_mincielo) October 17, 2023

"Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fallé. (...) Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que dije lo que no debía o no defendí lo que era correcto”, dice en el comunicado.

