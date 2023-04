Alicia Cañas y su hija, Yurley, padecen una enfermedad única en Colombia: ictiosis congénita severa, un conjunto de trastornos cutáneos que se caracterizan por desarrollar piel seca, escamosa o engrosada.



Esta afección congénita, que ha hecho que sus extremidades se asemejen a la corteza de un árbol, ha volcado todas las miradas sobre ellas. Tanto ha sido el reconocimiento que han adquirido en los últimos meses que a su hogar, ubicado en un pueblo cafetero de Norte de Santander, han llegado medios intrigados por su historia y, también, influenciadores interesados en visibilizar su caso.

Aunque esta patología ha puesto una infinidad de retos por delante de Alicia y su pequeña, ellas han sabido anteponerse a las limitaciones. La elaboración y venta de arepas se ha convertido, hoy por hoy, en una de sus fuentes de ingresos principales, junto con la venta de carbón y otros productos.

“A veces cuando estoy haciendo mucho tiempo las arepas, me fastidia mucho. Me pica, me arde, me duele”, relató Alicia recientemente, ante la cámara de un creador de contenido que arribó a su pequeño emprendimiento de arepas.



En una corta, pero reveladora conversación, el influenciador indagó acerca de la rutina diaria de la mujer y, por supuesto, de los obstáculos que, junto con su primogénita, ha tenido que enfrentar producto de su enfermedad. La ictiosis congénita severa no tiene cura y eso bien lo sabe Alicia, quien, para este momento, solo tiene un objetivo: poder asegurar la calidad de vida de Yurley.

“Para nosotras no hay cura, lo que yo busco es mejorar la calidad de vida de mi hija. Yo de médico no necesito, nosotras no tenemos cura. Solo un milagro de Dios, nada más”, puntualizó una de las ‘mujeres árbol’, como se les conoce actualmente.



Ante la falta de tratamientos que mitiguen sus síntomas, Alicia desea poder conseguir un trabajo que, además de adecuarse a sus necesidades, le permita costear los gastos propios de la crianza. Entre ellos, el pago de la educación y la adecuación de su vivienda, que se encuentra en obra negra.

El creador de contenido, junto con la mujer, hizo un llamado tanto a los ciudadanos como a las autoridades para apoyarla en su camino de obtener una mejor calidad de vida. En especial, instaron a la acción a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; a la ministra de Salud, Carolina Corcho; y al presidente, Gustavo Petro.



Tras la publicación del video, los usuarios no dudaron en solidarizarse con la mujer. Entre las decenas de comentarios, salió a relucir el de Andrés Felipe Ramírez, el alcalde de Jamundí, quien preguntó, ¿de qué manera podía ayudar?



Al parecer, las mujeres viven en Toledo, un municipio ubicado en el Norte de Santander. Hasta el momento, ninguna autoridad, a excepción de Ramírez, se ha pronunciado respecto a su caso.

