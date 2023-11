Pico y placa: ¿por qué no existe en otras partes del mundo y qué hacen con el tráfico?

Para evitar que se formen grandes filas de tráfico en varias ciudades de Colombia se ha implementado la medida del Pico y Placa. Esta hace referencia a que los conductores no podrán utilizar su carro en determinados horarios y días.



Vale la pena mencionar que la restricción a la circulación depende del último número de la placa del vehículo, y de esta forma se intenta reducir el colapso circulatorio que se suele formar en horarios pico. Las personas que no cumplan con esta norma serán multadas.

La capital del país fue una de las primeras ciudades en implementar este modelo, pero con el tiempo, otros países han adoptado esta medida como Ecuador, Venezuela y en Perú, en la ciudad de Lima.



Sin embargo, existen otros países con grandes problemas de tráfico que no tienen implementada esta medida. En ese sentido, le contaremos que es lo que suelen hacer.

Nueva York, Estados Unidos

El próximo año se implementará una política de tarifas de congestión vehicular que será discutida y fijada por el Comité de Revisión de Movilidad del Tráfico. Para disminuir los trancones se ha planteado un plan que establece el cobro a los conductores que ingresen a la zona conocida como el Distrito Central de Negocios, la cual incluye todo Manhattan, al sur de Central Park.



Según la cadena NBC Nueva York, tras varios estudios se estima que los precios puedan oscilar entre los 9 dólares y los 23 dólares en las horas pico de los días laborales que van desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

El próximo año se implementará una política de tarifas de congestión vehicular. Foto: iStock

Ciudad de México, México

Esta ciudad tiene una medida que se llama 'Hoy No Circula', la cual consiste en un programa urbano que restringe parcialmente la circulación vehicular para el control y reducción de los niveles de contaminación en el ambiente.



Este sistema rige desde las 5 a.m. hasta las 10:00 p.m., pero cuando hay aumentos en los niveles de contaminación, se pone en marcha el doble Hoy No Circula, en el que los carros no podrán salir un día más.

Esta ciudad tiene una medida que se llama 'Hoy No Circula. Foto: Istock

Nueva Delhi, India

Según el ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Desarrollo de la Vida Silvestre de Delhi, Gopal Rai, en el 2021, consideraron la posibilidad de limitar la circulación de vehículos, permitiendo que se desplacen en días alternos aquellos con matrículas con números impares en el último dígito.



Nueva Delhi es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Foto: iStock

São Paulo, Brasil

En la ciudad brasileña se estandarizó una medida de acuerdo al pico de tránsito de automotores en la mañana y en la tarde. En un principio esta era solo para los vehículos privados, pero esta restricción se amplió a vehículos pesados y de reparto comercial para disminuir la contaminación.

Tienen una medida de acuerdo al pico de tránsito. Foto: Istock

Londres, Inglaterra

En Londres las personas que quieran utilizar su carro tendrán que pagar un dinero de más. Estas se llaman tarifas de congestión y son un peaje urbano que funciona como una tasa que se aplica a determinados conductores que circulan en la zona central de Londres.

Los personas deben pagar para utilizar sus carros. Foto: Istock

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

