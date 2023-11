Temor en República Dominicana: aparece inmenso pez remo, el que 'vaticina' terremotos

Un pez remo ha generado incertidumbre por su aparición en una playa de República Dominicana. Se cree que su avistamiento es señal de malos tiempos.



En las redes sociales se ha hecho viral un video en el que se ve cómo unos niños juegan y tratan de arrastrar de una costa a un pez remo que estaría en sus últimos momentos de vida.

El hecho se registró en Monte Cristi, República Dominicana, y según medios internacionales como ‘Telemundo’, José Ramón Reyes, viceministro de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que su hallazgo no representa ningún riesgo para la población.



(Le podría interesar: Video: Un grupo de buzos fue sorprendido por un terremoto en el fondo del mar).

🇩🇴 | Aparece un pez Remo en la orilla de una playa en Montecristi, República Dominicana.



• Se cree que estos peces aparecen antes y después de un terremoto, y por eso suele llamárseles a ambos “pez terremoto”. Pero no está demostrado científicamente que así sea. En tanto que… pic.twitter.com/enxJrw0Nqk — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) November 27, 2023

“Es un pez de profundidad, lo raro es encontrárselo en superficie, hasta ahora no causa daño, es un pez que normalmente habita en las profundidades”, expresó.



No obstante, hay quienes se han alertado con su avistamiento, pues existe la creencia de que esta especie marina aparece antes de que suceda un desastre natural.

¿Qué significa la aparición del pez remo?

De acuerdo con ‘National Geographic’, el pez remo (Regalecus glesne, por su nombre científico), pertenece a la familia de los arenques y su hábitat suelen ser las aguas profundas: a más de mil metros desde la superficie.



(Lea también: Un terremoto de magnitud 5.9 sacude las aguas al sureste de Vanuatu).



Esta especie llega a medir hasta 11 metros de longitud y pesar 200 kilos. Se sitúa como uno de los peces óseos más largos del mundo descubiertos hasta ahora. Su alimentación se basa en pequeños peces y crustáceos, por lo que el ser humano no está en su menú.

Facebook Twitter Linkedin

El pez remo posee una piel viscosa y plateada. Foto: iStock

El medio citado anteriormente también resalta que en la cultura japonesa al pez remo se le atribuyen terremotos, tsunamis, ciclones y otros desastres naturales, por lo que lo llaman ‘Ryugu no tsukai’, que traducido significa “Mensajero del palacio del Dios del Mar”.



Cabe recordar que el 11 de marzo del 2011 en la región de Tohoku, Japón, se presentó un sismo de 9,1, el cual provocó, además, un maremoto de olas de 40 metros y dejó un saldo de 20 mil fallecidos. Tras esta catástrofe, se dijo que un año antes en este lugar se había registrado la llegada de una docena de peces remo, algo que le da peso al mito asiático.



(No deje de leer: Seis formas de mantener la calma ante un temblor u otro desastre natural).



Igualmente, ‘National Geographic’ explica que no es fácil ver a estos animales por el lugar donde viven, pero cuando suelen subir a la superficie se debe a que probablemente están enfermos y a punto de morir o para desovar (acto de reproducción de los peces).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

¿Canserbero fue asesinado y lanzado por una ventana? Hipótesis de justicia venezolana

Las peores películas del 2023 en los cines: algunas no lograron recuperar lo invertido

Mujer de 1,90 'peinó' a hombre que dijo en redes que las altas 'no deberían existir'