Pescadores del norte de Ucrania quedaron estupefactos ante el hallazgo de un particular pez con malformaciones en todo su cuerpo. Científicos de todas partes del mundo ya están investigando el descubrimiento.



Las imágenes del animal se han hecho tendencia en redes sociales, donde muchos internautas tienen una opinión sobre la causa de la deformación. La criatura tiene cuatro ojos, dos bocas y dos cabezas.



(Siga leyendo: Ronaldinho estuvo en Ecuador e hizo gala de su magia con el balón).

Debido a que fue encontrado en el área de Chernóbil, donde fue el accidente nuclear de hace tres décadas, algunos creen que la radiación afectó al pez. El agua donde apareció, podría tener residuos tóxicos de la planta nuclear.



La emergencia de Chernóbil ha sido uno de los desastres nucleares más graves de la historia. Las consecuencias de la catástrofe se siguen viendo en la fauna y la flora del área que rodea el lugar.



El animal ya fue bautizado como ‘pez Chernóbil’ y ha causado la curiosidad de cientos de científicos. En redes sociales algunos afirman que la segunda boca, podría ser solamente una herida vieja que no sanó completamente.



(Más: Nostradamus predijo que el príncipe Harry será rey tras abdicación de Carlos III).

Facebook Twitter Linkedin

El área de Chernóbil Foto: iStock

La opinión de los expertos

El periódico ‘Daily Mail’ reveló que Timothy Mousseau, científico de la Universidad de Carolina del Sur, investigó el origen del pez. La conclusión del experto es que no es probable que la radiación haya sido culpable de las malformaciones.



“Muchas de las mutaciones inducidas por la radiación, llevan a menor crecimiento, supervivencia y fertilidad. Mutantes así no suelen vivir lo suficiente para desarrollarse tanto”, expresó Mousseau.



(También: Carolina Cruz denunció estafa por Instagram utilizando la imagen de su hijo).



El profesor señaló que es necesario evaluar el nivel de radiación en el agua del lago antes de culpar al desastre nuclear. Añadió que los animales que suelen ser afectados por esto, no viven mucho tiempo porque no despliegan algunas funciones cognitivas.



"Sin experimentos debidamente controlados, es casi imposible decir con certeza cuál podría ser la causa, a menos que se haya observado antes una mutación de este tipo en otros lugares radiactivos. Esta es una de las razones por las que observamos tanto a Chernóbil como a Fukushima", concluyó el experto.



Las autoridades ambientales están atentas a otro tipo de hallazgos similares en este cuerpo de agua. El pez seguirá siendo analizado y comparado con otras criaturas que han sufrido deformaciones por radiación.

Holy Mother of Carp pic.twitter.com/iTwu6wfJn2 — OddIy Terrifying (@closecalls7) September 17, 2022

Más noticias

El tierno video de Yanfri hablando y bromeando en inglés

¿Cuántos años tiene Kany García? Estos son algunos datos de la cantante

Cogen con 'las manos en la masa' a Julio César Herrera, mientras salía de casa

Amber Heard reaccionó al nuevo romance de Johnny Depp

Jessica Cediel no pedirá reparaciones al médico que le inyectó biopolímeros

Tendencias EL TIEMPO