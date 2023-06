La comunidad de Missouri, al centro oeste de los EE.UU., se encuentra conmocionada por la aparición inesperada de un pez cabeza de serpiente del norte (channa argus), un depredador voraz que es conocido por su capacidad para respirar fuera del agua y su fácil reproducción.

De acuerdo con el medio local St. Louis Post Dispatch, la especie fue capturada el pasado 19 de mayo en el Área de Conservación Duck Creek, en Estados Unidos, mientras trabajadores intentaban atrapar cebo con una red para una competencia juvenil.

El ejemplar, de acuerdo con portales internacionales, tenía un tamaño de 13 pulgadas y un color negro, similar al de una pitón.



Ante la llegada repentina del animal, tuvieron que hacer presencia los funcionarios de vida silvestre, quienes encendieron las alarmas y emprendieron una búsqueda de alrededor de dos días para descartar la existencia de otros peces de esta especie tanto en Duck Creek como en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mingo, que queda a unos cuantos metros.



Esta especie no es nativa de Estados Unidos, pero ha llegado a muchos de los estados del país norteamericano. Foto: iStock

Aunque no se hallaron más channa argus cerca de la zona, los expertos indican que es probable que aún reposen en las aguas al acecho de sus presas, que van desde otros peces hasta cangrejos y ranas.



Se trata del segundo pez de este tipo que arriba a Missouri en un periodo de tiempo de cuatro años. La primera cabeza de serpiente fue hallada en 2019, dentro del sistema de diques del río St. Francois en la región de Missouri Bootheel, informó CBS News.



“Están llamando a la puerta en Arkansas”, detalló el biólogo de gestión pesquera Dave Knuth a St. Louis Post Dispatch. “Son una bestia”, agregó.

Según el medio citado anteriormente, la importación y el transporte interestatal de los peces cabeza de serpiente fue prohibida en el año 2002. Pese a esto, y a las medidas que se han tomado para evitar su propagación, siguen apareciendo en los humedales, ríos y lagos sin marea de algunos estados.



Tan solo en mayo de 2002, fue capturado un channa argus de 18 pulgadas y luego llegó otro de unas 26 pulgadas. Las técnicas para eliminarlos resultaron en vano y, en lugar de aturdirlos con electricidad, aparecieron 100 cabezas de serpiente del norte más.



Para cuando las autoridades trataron el estanque con rotenona, la cantidad de ejemplares de esta especie había alcanzado los 1.200. “Los funcionarios determinaron que la población había sido iniciada por tres cabezas de serpiente del norte compradas en un mercado vivo en Nueva York y liberadas en el estanque”, puntualizó el portal local mencionado.

Lejos de aminorar, la presencia de esta especie no ha hecho más que incrementar en las últimas dos décadas.



Joe Love, gerente del programa de pesca del Departamento de Recursos Naturales de Maryland, sostuvo que los ejemplares se extendieron por las aguas de la Bahía de Chesapeake en Maryland luego de reposar en el río Potomac, ubicado al este central de los Estados Unidos. Para 2008 se mostraron por primera vez en la cuenca de Big Piney Creek en Arkansas.

Los peces cabeza de serpiente, una amenaza para los ecosistemas



De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, los peces cabeza de serpiente no son nativos del país norteamericano, sino que provienen de Asia, Malasia, Indonesia y, en algunos casos, África.



Son considerados una amenaza para no solo para los peces nativos, sino también para la industria de la pesca recreativa y los ecosistemas acuáticos. De allí que el Departamento de Recursos Naturales de Georgia, al igual que muchos otros, aconseje erradicarlos de inmediato e introducirlos en bolsas dobles.

Esta especie puede llegar a medir más de 80 cm. Foto: iStock

“Si crees que has capturado un pez cabeza de serpiente del norte, ante todo no lo liberes. Mátalo de inmediato y congélalo (con bolsa doble)”, indica el departamento estadounidense.



Entre sus múltiples capacidades se encuentra que pueden sobrevivir fuera del agua. Esto, según el profesor de Ecología Evolutiva y Biología Acuática de la Universidad de Bristol, responde a que se han acostumbrado a tener niveles muy bajos de oxígeno, debido a que habitan en arrozales, manglares o lugares con alto nivel de humedad.



Sumado a lo anterior, se reproducen de manera fácil y rápida. Respecto a esto, el Servicio Geológico de los Estados Unidos explica: “Una hembra madura de cabeza de serpiente del norte puede llevar hasta 50,000 huevos, aunque algunos no se desarrollarán y otros serán comidos por insectos y peces pequeños después de la fertilización. Dependiendo de la temperatura del agua, los huevos pueden eclosionar en aproximadamente 24-48 horas”.

Los misteriosos peces de las tinieblas

