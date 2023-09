La imitadora de Petrona Martínez sorprendió a los jurados de 'Yo me llamo' con una nueva interpretación que generó las lágrimas de la 'Diva de Colombia'.



Cada noche los participantes del reality realizan una presentación de su artista, ante la exigente tríada que no se guarda ni una sola crítica ni elogio con respecto al desempeño de cada concursante que lucha por ser el doble perfecto.

En esta ocasión el turno fue para Petrona Martínez, que al son de un bullerenge, provocó una ola de nostalgia en el escenario que terminó por contagiar a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.



La cartagenera, quien es hija de la verdadera cantautora, interpretó 'Un niño que llora en los Montes de María', una composición que narra el dolor de un hijo tras haber perdido a su mamá.



"En los Montes de María esto sucedió, señores, estaba llorando un niño, lamentando sus dolores, ¿por qué lloras, bebé? Dime qué te duele: Oh que se murió mi madre, no tengo quien me consuele", dice el primer estribillo de la canción.



La triste letra emocionó a los jurados, que celebraron la capacidad vocal de la participante y su talentosa interpretación al estilo de su progenitora, que, sin duda, también lleva el canto en la sangre.



Una vez la participante finalizó su intervención, Amparo no se contuvo y afirmó que su melancolía le recordaban a su mamá, quien falleció en septiembre de 2016, por una infección pulmonar.



"Es que cuando no tienes a tu mami... Esa historia es muy triste. La verdad cuando se va ese ser que uno tanta ama, uno siente que no tiene consuelo de nada. En mi vida, mi mamá es el amor más grande y lo sigue siendo porque está en mi corazón", afirmó la actriz entre lágrimas.



Comentario que el maestro Escola complementó, diciendo que Petrona había cantado con el corazón.



Ante el conmovedor momento, Grisales aprovechó para preguntarle a la célebre concursante por su mamá, que ya tiene 85 años, y de la cual refirió que se encontraba bien, a pesar de estar atravesando por un difícil momento.



Finalmente, la mujer confirmó que en medio de las adversidades, ella y su conjunto de músicos estaban en el show para representar por todo lo alto a la leyenda del bullerenge.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

