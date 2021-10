El niño 'drag queen' que sorprendió con su imitación de Amy Winehouse

Peter es el nombre del niño español que sorprendió a los televidentes en el programa mexicano de baile, canto e imitación ‘El retador’.



Este joven se autodenomina como ‘el primer Drag Kid de España’.



Es de recordar que el término ‘Drag’ viene del acrónimo ‘dressed as girl’, y consiste en usar un vestuario para crear e interpretar un personaje andrógino, cuyos rasgos físicos no necesariamente corresponden con los de su propio sexo o género.



Muchos lo hacen por entretenimiento, parodia o sátira, según indican los expertos en ‘W Radio México’.

Los jurados se han mostrado sorprendidos con las capacidades histriónicas que ha demostrado tener este niño de tan solo 13 años, quien también ha participado en otros concursos como ‘Tierra de talento’ o ‘Got talent España’.



La semana pasada demostró sus cualidades artísticas al hacer una imitación sorprendente, según el público, de la ya fallecida cantante Amy Winehouse y, días después, de Lady Gaga.



En su primera presentación, en la que imitó a Amy Winehouse, usó una peluca similar al recordado peinado que usaba la cantante, junto con el marcado delineador negro en los ojos, un vestido corto y unas plataformas de tacón. Interpretó la canción ‘Back to black’.



Para la presentación de Lady Gaga, tocó un piano de cola color blanco, similar al que Gaga usa en sus ‘shows’. Su vestuario consistió en un traje color rosa chicle y un sombrero del mismo color.



En el programa, la madre del niño comentó: “Desde los cuatro años Peter amaba bailar y nos montaba espectáculos en casa, nos hacía las entradas y él se lucía”.



La orgullosa madre también habló sobre lo importante que era para ella y el padre “apoyar la libertad de expresión de Peter".

Peter Princesa Arcoíris, como se le conoce en redes sociales, fue eliminado de ‘El retador’ por la también imitadora Karla Delfín. A pesar de eso, el niño agradeció la oportunidad que le dieron en ‘la pantalla chica’.



“La verdad es que me siento muy bien porque tengo la oportunidad de actuar en este escenario en México, y la verdad es que es una oportunidad súper grande. Yo me he sentido súper bien, súper libre”, dijo ante las cámaras del programa en su despedida.



Este ‘Drag kid’ cuenta con más de 21 mil seguidores en Instagram y más de 9.800 suscriptores en su canal en YouTube.

Ahora, se ha hecho cada vez más conocido por sus distintas participaciones en programas de concurso, primero en España y ahora en México.



En redes, Peter comparte no solo sus actuaciones, sino fotografías de los impactantes maquillajes y vestuarios que usa como drag.



El joven Peter seguramente seguirá impactando con su talento y atuendos en nuevos escenarios y aprovechando su fama en redes sociales para hacerse cada vez más conocido.

