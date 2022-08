Tras nueve meses de noviazgo, Pete Davidson y Kim Kardashian decidieron tomar caminos separados. Luego de la ruptura se han conocido detalles sobre la relación.



Según la revista estadounidense ‘People’, Davidson ha estado buscando ayuda psicológica debido a las burlas y el acoso de Kanye West.



Luego de que se confirmara el romance de su exesposa, el rapero atacó en Instagram a Davidson durante semanas. Incluso llegó a publicar amenazas a la vida del comediante.



Aparentemente el hecho habría afectado la salud mental de Pete que se sintió expuesto ante el mundo. De acuerdo con ‘People’, el hombre creyó que era un blanco de chistes en redes sociales.



“La atención y la negatividad provenientes de Kanye y sus travesuras es un desencadenante para Pete y tuvo que buscar ayuda”, explicó el medio.



Kim Kardashian habría sido un apoyo para Davidson durante los ataques de su exesposo. La pareja se habría comunicado directamente con la red social Instagram para que bajaran las publicaciones de West e hicieran a la plataforma un lugar más seguro.



La ruptura se da luego de que habían asistido juntos a alfombras rojas y eventos familiares. La relación se habría debilitado debido a la distancia entre ambos y a que viven en diferentes ciudades.



La última reacción de Kanye West

Tras anunciarse la separación de Kardashian y Davidson, Kanye West volvió a atacar a Pete en redes sociales. Usando nuevamente su cuenta de Instagram, publicó una foto burlándose de lo sucedido.



El artista subió la imagen de una edición falsa del periódico New York Times con la frase “Skete Davidson muerto a los 28 años”. La fotografía fue eliminada poco después.



En redes sociales fue repudiado el comportamiento del rapero. Según fuentes de ‘People’, a Kim Kardashian no le habría gustado el gesto y no estaría feliz con su exesposo.

