Peso Pluma fue captado con otra mujer: así fue su fugaz relación con Nicki Nicole

La separación de Peso Pluma y Nicki Nicole fue confirmada por la cantante después de que se hiciera viral un video del cantante con otra mujer. La artista argentina subió una historia en Instagram en la que agradeció por el apoyo y confirmó la infidelidad de ‘La Doble P’. Además, ya borró todas las fotos que tenían juntos.

El pasado 11 de febrero, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido artísticamente como Peso Pluma, fue visto en Las Vegas después de salir del Super Bowl. El cantante de corridos tumbados primero apareció en las historias de Instagram de DJ Alec Monopoly y, horas después, se publicó un video del cantante con una mujer en un casino.

Los internautas rápidamente descifraron que el ‘clip’ era de la misma noche por el atuendo que llevaba Peso Pluma. En el video, el cantante va caminando cogido de la mano de una mujer de pelo negro y largo que luce un vestido corto color blanco y negro. Aparte de la grabación, también está circulando una foto del cantante con la misma mujer en el que se les ve riendo.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Aunque no se alcanza a ver la cara de su compañera, es evidente que no se trata de Nicki Nicole, ya que ella se encontraba en Costa Rica por su presentación en el festival Picnic el 10 de febrero.

Además, días antes, Nicole Denise Cucco, nombre de nacimiento de la rapera, había publicado en Instagram fotos de su nuevo color de cabello: un castaño mucho más claro al negro que la caracterizaba.

La fugaz historia de amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma

A inicios de 2023 empezaron a surgir los rumores entre los dos cantantes por sus interacciones en redes sociales. Los comentarios y 'likes' de Peso Pluma encendieron las especulaciones de los cibernautas. Sin embargo, Nicki Nicole siempre desmintió su relación.

El primero de marzo del mismo año, los cantantes sacaron un 'remix' de la canción de 'La Doble P', titulada 'Por las noches'. Según los fanáticos, en las presentaciones en vivo de esta canción se podía ver la química entre los dos artistas.

Sin embargo, en octubre de 2023, la argentina fue criticada por los fanáticos del mexicano al compararlo con un "perro" en una entrevista para un programa radial en Puerto Rico en la que le preguntaron sobre su vínculo con Peso Pluma. “Imagínate que tú todos los días salgas con un 'perro', nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un 'perro', es normal", respondió Nicki Nicole.

Su relación fue finalmente confirmada el 3 de noviembre. En una presentación en la Ciudad de México, la argentina subió a Peso Pluma para que juntos interpretaran la canción.



Al finalizar, se dieron un beso y el mexicano le dijo "Te amo, mi amor". Después de ese momento, la pareja dejó de ocultar su relación y siempre iban juntos a eventos como los Latín Grammy y los Grammy 2024, su última aparición pública.

Peso Pluma hoy junto a Nicki Nicole. 🤍 pic.twitter.com/8kCkpib5t5 — Peso Pluma (@PesoPlumaData) November 3, 2023

Nicki Nicole confirma la separación

Declaración de Nicki Nicole en Instagram. Foto: Instagram: @nicki.nicole

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", escribió Nicki Nicole a través de una historia en Instagram.



La argentina habló sobre la importancia del respeto en una relación. "Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", continuó.

Horas antes de su comunicado, los internautas empezaron a suponer sobre la ruptura de la pareja, ya que Nicki Nicole había borrado de su perfil de Instagram todas las fotos que tenía con ‘La Doble P’ incluyendo aquellas en navidad, los Grammys y fotos de la pareja en vacaciones.

Con más de 204,000 publicaciones Peso Pluma es tendencia en X. “Dios, el feo de Peso Pluma tuvo el tupé de engañar a Nicki Nicole”, “No te entiendo, Peso Pluma”, “¿Cómo se atreve el feo de Peso Pluma serle infiel a Nicki Nicole? Y “Además hablaba tan enamorado, no se puede confiar en nadie”, son los comentarios de los usuarios en redes sociales que muestran rechazo ante las acciones del artista.

Por ahora, Peso Pluma no ha borrado de su cuenta de Instagram las fotos junto a Nicki Nicole y no ha hablado al respecto.

