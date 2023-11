(Fotos) Peso Pluma y Nicki Nicole presumen sus románticas vacaciones en la playa

Desde que el cantante mexicano Peso Pluma y la artista argentina Nicki Nicole realizaron juntos la canción titulada 'Por las noches', los fanáticos han especulado que posiblemente los dos sostienen una relación. Adicional a esto, se les ha visto en diversas ocasiones pasando un rato agradable.



(Lea también: Joven explicó el error por el que le negaron la entrada a Estados Unidos).



Aunque en diferentes entrevistas la rapera ha negado ser la novia del intérprete de 'Tulum', en las redes sociales los internautas se han encargado de captar y publicar algunos momentos que confirmarían que sí están juntos sentimentalmente, como es el caso del beso que se dieron en pleno concierto en México.

Esta última situación se repitió pero de una manera más mediática, ya que los artistas llegaron tomados de la mano a la alfombra roja de los premios Latin Grammy. Luego de tomarse varias fotos para los periodistas, los cantantes se acercaron el uno al otro y se dieron un beso.



(Siga leyendo: Nuevo video de Bruce Willis, preocupa su deterioro y avanzada enfermedad).

¿Peso Pluma y Nicki Nicole confirmaron su romance?



Hace unas horas, el mexicano publicó un carrete de fotos en su perfil de Instagram. En las imágenes se le observa al lado de la argentina en una playa cuya ubicación exacta es desconocida. Si bien, ambos han publicado otras fotografías en las que se les ve juntos, en esta ocasión se muestran más cercanos entre ellos.



(De interés: Jim Velázquez sorprendió a Alina Lozano con un lujoso regalo de boda: ¿qué le dio?).

Facebook Twitter Linkedin

Siluetas en la arena Foto: Instagram:@pesopluma

En la primera foto se aprecia a Peso Pluma sentado sobre la arena mientras abraza a Nicki Nicole, quien está a su lado. Hay una corta distancia entre ellos mientras se miran fijamente a los ojos. En la segunda no se ven tan cercanos, ya que se trata de una ‘selfie’ en la que la joven toma con su mano la cara del artista mexicano.



En la última foto del 'post' se pueden identificar dos siluetas reflejadas en la arena que, aparentemente, se están dando un abrazo. En los comentarios de la publicación, la argentina escribió: "Qué hermoso" junto con unos emojis de corazón.



Por su parte, los fanáticos de los cantantes dejaron su opinión sobre los rumores en la publicación: "Cuando me enchule no diré nada pero habrá señales", "El amor es la respuesta siempre", "¡Muero! Cerrando el año con la mejor pareja", "Nada más lindo que estar enamorados" y "Los amo, sean felices siempre".



Sin embargo también se encuentran otros comentarios en los que se le realizan algunas críticas a Nicki Nicole, debido a que ella no subió ningún contenido a su perfil en el que se encuentre Peso Pluma: "Me da coraje que la Nicki no suba nada contigo, pa’", "Ella no te está publicando, en realidad no le gustas" y "¿Por qué ella no te presume como tú, carnal?".

Shakira, Taylor Swift y otras estrellas en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards

Más noticias en EL TIEMPO

La prenda de Kim Kardashian que fue un éxito en ventas en internet

El misterio de la posible madre de Luis Miguel: revelan resultado de la prueba de ADN

¡Greeicy regresa a los escenarios! Llega su gira 'Yeliana' a Bogotá, esto se sabe

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO