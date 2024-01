Peso Pluma lanza ‘Igual que un Ángel’ con Kali Uchis

Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘Peso Pluma’, una vez más está dando de que hablar.



Esta vez el cantante del género regional mexicano es noticia por el lanzamiento de un nuevo tema musical junto a la colomboestadounidense Kali Uchis.

Antes del lanzamiento, muchos pensaban que la colaboración no saldría tan bien, sin embargo, Peso Pluma ha dejado boquiabiertos a detractores y seguidores al demostrar su versatilidad a la hora de incursionar en otros géneros musicales.



Como todo el mundo sabe, Kali Uchis hace parte del género del pop y ese es precisamente el género al que Peso Pluma, esta vez se ha arriesgado.



‘Igual que un ángel’ es la canción que se lanzó hace pocas horas y que, con gran expectativa, escucharon los internautas quedando sorprendidos.



A pesar de las reacciones que alaban y critican al intérprete de ‘Ella baila sola’, algunos creen que es valiente de su parte que al comenzar su carrera ya esté haciendo colaboraciones con cantantes de otros géneros.



Por su parte, la cantante Kali Uchis, luce su embarazo en el video y la suave voz que la caracteriza.



Entre los comentarios que recibió el video a pocas horas de su lanzamiento están: “qué talento, no tenía muchas expectativas, Peso Pluma, pero me dio una sorpresa”, “Peso Pluma reviviendo carreras”, “Yo pensaba igual, creí que no me iba a gustar el género, que caracteriza a Peso Pluma, pero me callaron la boca”, entre otros.



El video ya lleva más de dos millones de vistas y es el número seis en tendencias de música en YouTube.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

