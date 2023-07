Peso Pluma ha demostrado ser especialista cosechando éxitos musicales. De hecho, este 13 de julio, el joven cantante de 24 años, activo desde 2020, realizó el lanzamiento de un nuevo sencillo que a tan solo 3 horas de publicación está entre las tendencias de redes sociales.



La canción tiene por nombre ‘Quema’ y es interpretada por Peso Pluma junto a Ryan Castro, un artista colombiano de 29 años.

Con 239 mil reproducciones, 9 mil comentarios y 76 mil me gustas, este nuevo ‘junte’ tiene la atención de los fanáticos del reggaetón.



De acuerdo con el anuncio del cantante colombiano, el lanzamiento de este tema fue a nivel mundial.



“A todos los que les gusta el reggaetón, ya está disponible nuestra nueva canción, esta es para que rompan la discoteca”, escribieron Ryan Castro y Peso Pluma en sus cuentas de Twitter junto a un fragmento del video oficial.

(Siga leyendo: Un fan de Peso Pluma fue agredido por su guardaespaldas al acercarse a tarima).

La publicación fue replicada por cantantes como Blessed, J Balvin y Nanpa Básico, quienes desde sus comentarios resaltaron lo buena que es la canción.



De hecho, algunos de los comentarios fueron: “Que melodía”, escribió Blessed, “Rompieron” y “Candelazo”. Otros optaron por dejar fuegos y emoticones positivos ante la publicación.



‘Quema’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música y lista para las discotecas.

(Además: Peso Pluma supera a Bad Bunny al arrebatarle un récord en lista Billboard).

Letra completa de ‘Quema’

Zaga

La Doble P

Zaga zaga zaga zau

¡Pu-pu-pum!

Ojitos chiquitito', mirada que enamora

Un cuerpo que es candela y que te quema, quema (Ah)

Yo le saqué una moña (Yah, yah), pensé que había un problema (Yeah)

Lo que yo no sabía es que ella quema, quema

Ese soy yo, el que te ve y te come a besos

El que tú llamas si quieres sexo

Soy tu cantante, nene travieso

Quiero ese c… grande, ese c…, eso

I love you, qué chimba de view (Ja, ja)

La mejor eres tú y no tiene novio

Y la que esté soltera que se suelte completa

Que esta noche no hay videos ni foto'

Ojitos chiquiticos, mirada que enamora

Un cuerpo que es candela y que te quema, quema

Yo le saqué una moña, pensé que había un problema

Lo que yo no sabía es que ella quema, quema

Ese soy yo, el que te ve y te come a besos

El que tú llamas si quieres sexo

Soy tu cantante, nene travieso

Quiero ese cul.. grande, ese cu.., eso

I love you, cómo se ve el tattoo

Cuando capoteaba en la noche en el BMW

Que nadie intente enamorarla

Porque solamente yo soy el dueño de ese toto

I love you, vámono' pa' Tulum

Y cuando tú prendas el Phillie, encendemos un bambú

Quiere' de menú, mamacita, ere' tú

La que me lo pone bien duro, pégate contra el muro

Bájalo sin disimulo, qué grande tiene ese c..

Tú sabe', baby, soy tu Joker, soy el número uno

Cierra los ojos, bien, siéntelo, muy bien, soy el dueño de ese toto

Ojitos chiquitico', mirada que enamora (Pa, pa)

Un cuerpo que es candela y que te quema, quema (Pa, pa, pa, pa)

Yo le saqué una moña, pensé que había un problema

Lo que yo no sabía es que ella quema, quema

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

