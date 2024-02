Peso Pluma borra fotos de redes sociales junto a Nicki Nicole tras su ruptura

A solo una semana de que la destacada rapera argentina Nicki Nicole hiciera pública su separación del influyente cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, debido a una situación de infidelidad, el artista tomó la decisión de eliminar cualquier vestigio de su relación con Nicole de su perfil de Instagram.

Este acto simbólico marca un punto de inflexión en lo que muchos fans consideraban una de las parejas más emblemáticas del panorama musical latinoamericano.



La ruptura llega después de que Hassan Emilio Kabande, nombre real de Peso Pluma, fuera capturado en cámara en Las Vegas, durante el Super Bowl LVIII, acompañado de la influencer Sonia Sahar, apuntada por muchos como la causante del conflicto entre la pareja.

El escándalo y el silencio



El silencio de Kabande tras el escándalo fue notable, especialmente considerando las conmovedoras palabras de Nicki Nicole, quien a sus 23 años, hizo un llamado a la importancia del respeto en el amor con una declaración que resonó profundamente entre sus seguidores:



"El respeto es una parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto... ahí no me quedo, ahí me voy". Estas palabras, junto con su agradecimiento hacia las muestras de apoyo de sus fans, "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están mostrando. Nicki", subrayaron la profundidad de su dolor y la sorpresa ante la infidelidad de su pareja.

Nicki Nicole publicó en sus historias un sentido mensaje dando a conocer que se enteró por redes sociales de la infidelidad de Peso Pluma. Foto: Twitter @itscarlosivan e Instagram @nicki.nicole

Mientras tanto, Peso Pluma se mantuvo alejado de las declaraciones directas sobre la ruptura, pero no tardó en anunciar su próxima gira, Éxodo Tour 2024, marcando así un intento de desviar la atención del escándalo hacia su carrera artística.

Según la revista 'Billboard', la gira promete ser una experiencia distinta a su previa, 'Génesis Tour', recorriendo más de 30 ciudades en Estados Unidos desde el 26 de mayo hasta el 11 de octubre, aunque aún se desconoce si habrá fechas en México.

La última aparición pública de La Doble P y Nicki Nicole juntos fue durante la entrega de los premios Grammy, evento en el cual Peso Pluma se alzó con el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana, y donde ambos se mostraron profundamente enamorados.

¿Quién es Sonia Sahar?



Sonia Sahar es conocida como influencer y creadora de contenido digital, habiendo ganado atención a raíz de un reciente escándalo.



Posee una considerable base de seguidores en Instagram, superando los 123 mil, con quienes comparte momentos de sus viajes y diversas experiencias de lujo.



La influencer de cabello oscuro a menudo publica selfies y fotos que destacan su figura, aunque los detalles sobre su vida personal permanecen poco claros.

