Peso Pluma agredió con una botella de agua a fanático: 'Se le subió la fama'

Hassan Emilio Kabande Laija es un cantante del género regional mexicano, que actualmente tiene 24 años de edad y en los últimos meses ha ganado gran popularidad, siendo conocido internacionalmente como Peso Pluma, además, sus sencillos ‘La bebé’, ‘Ella baila sola’, ‘Qlona’, entre otros, han ganado reconocimiento.

En las últimas horas, el cantante mexicano se convirtió en noticia, pues por medio de las redes sociales, se pudo ver que protagonizó un momento bochornoso en uno de sus conciertos, por lo que sus fanáticos han asegurado que ‘se le subió la fama a la cabeza’.

Se sabe, que el polémico hecho habría ocurrido el pasado lunes 15 de enero, mientras Peso Pluma se encontraba en un evento privado, que además, fue organizado por varias emisoras de radio de Texas, en Estados Unidos.



Peso Pluma se presentó en este evento e interpretó varios de sus éxitos más reconocidos, mientras los asistentes coreaban con emoción sus sencillos.



Sin embargo, hubo un ‘pequeño’ detalle que opacó la presentación, pues se sabe que en un momento de la presentación el cantante pateó la mano de uno de los fanáticos que estaba cerca a la tarima y como si fuera poco, procedió a vaciar una botella de agua que tenía en su mano sobre la cabeza del asistente.

Como era de esperarse, el video fue rápidamente difundido en las diferentes redes sociales, donde sus seguidores han criticado fuertemente su actuar y tratar a sus fanáticos, alegando que les debe su éxito.

“Tan bien que me caía, lo bueno que Xavi ya le está ganando”, “Se pasó de lanza”, “Y también lanzó la bebida que estaba en el suelo con el pie”, “Ese es mi ídolo, el que humilla a la gente que le da de tragar”, “Ay no, qué feo. Si me caía mal ahora más por no ser nada humilde, pero todo lo que sube baja”, son algunos de los comentarios que recibió la publicación.



Sin embargo, escenas similares habían ocurrido anteriormente, por lo que en una entrevista que Peso Pluma tuvo en The New York Times, indicó que la fama que ha logrado en los últimos años y el ascenso tan rápido que ha tenido en su carrera le han traído varios problemas de ‘salud mental’.



“Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad (...) Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello”, dijo Peso Pluma en The New York Times.

