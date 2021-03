Críticas de peruanos a Camilo y Evaluna por su canción ‘Machu Picchu’

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner estrenaron este lunes primero de marzo su nueva canción llamada ‘Machu Picchu’. Aunque sus fanáticos peruanos creyeron que iba a aludir de alguna forma a la ciudadela Inca, la temática del sencillo es totalmente distinta.

La canción es el cuarto tema del nuevo álbum de Camilo llamado ‘Mis Manos’, que saldrá a la luz este viernes 5 de marzo.



Su video se estrenó al mediodía y en menos de dos días ya cuenta con más de 6 millones de visualizaciones en YouTube. La producción estuvo dirigida por Evaluna y Santiago Achaga, quien también dirigió el video del éxito de Camilo, ‘Ropa Cara’, filmado en el municipio de Chía, Cundinamarca.



La intriga por esta nueva canción empezó el pasado viernes, cuando ambos en sus cuentas de Instagram publicaron algunas fotos con el nombre de la canción y un fragmento de la letra como descripción.



“Dime qué viste cuando me viste... sé sincero. Lunes”, escribieron.

Sus seguidores, en especial los peruanos, se emocionaron con el título de la canción, pues lleva el mismo nombre de uno de los lugares más emblemáticos del país latinoamericano: Machu Picchu. El sitio es una de las siete maravillas del mundo y está ubicado en la región de Cusco, entre las Cordilleras Orientales del sur del Perú.



Sin embargo, luego de que la pista se publicó en YouTube, se evidenció que su letra no tiene relación con el lugar y, por el contrario, se refiere a ruinas cuando lo menciona; en general, se trata de lo que sintió una pareja cuando se vio por primera vez. El único fragmento que nombra al legendario lugar es el siguiente:



“Yo tengo más ruinas que Machu Picchu, he destruido mil planetas con cosas que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”.

https://youtu.be/iuTtlb2COtc nueva canción de Camilo La canción se encuentra de #1 en tendencias.

De inmediato, sus fanáticos empezaron a criticar a los artistas a través de sus redes sociales, con comentarios que se han intensificado en las últimas horas.



“No pasa nada con esa canción. Ni siquiera habla de que es hermoso, nada. Ni siquiera lleva un paisaje turístico de Machu Picchu. Me parece una falta de respeto que utilicen un nombre que ni siquiera viene de su país”, escribió un usuario en la última publicación de Evaluna.



“El tema es bueno pero no pega con el nombre”, “Por favor, cámbiale de nombre a tu canción”, “Quita mi maravilla del mundo de tu pobre canción”, son otros de los comentarios que ha recibido en la publicación.

En entrevista con el diario peruano ‘El Comercio’, el cantante colombiano dijo que el título de su canción es un homenaje al país en donde empezó su internacionalización:



“Una de las sorpresas más lindas que yo he tenido en mi vida ha sido el recibimiento que Perú le ha dado a mi carrera siempre. Fue el primer país que le abrió las puertas a mi música. (...) Me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país, que además compartimos todas las naciones andinas”, le dijo Camilo al medio.



Cabe mencionar que Camilo es originario de Medellín y Evaluna es venezolana, quien, además, es hija del famoso cantante Ricardo Montaner.

