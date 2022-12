Madres de familia y alumnos de la institución educativa N°2022 Pedro Abraham Valdelomar Pinto, en Los Olivos, distrito de Lima, Perú, denunciaron que se quedaron sin fiesta de promoción luego de que la tesorera a cargo del dinero desapareciera con un monto superior a 13 mil soles (más de 16 millones de pesos).



Cada madre dio 700 soles (875 mil pesos aproximadamente) para una fiesta de promoción que padres y escolares esperaban con ansias. “Faltando horas para la fiesta de promoción nos salimos enterando que la señora no había hecho el depósito correspondiente en el local”, comentó Cinthya Llacsa, una de las madres de familia estafada.



Dalila Estrada, otra de las agraviadas, dijo que ninguna advirtió lo que podría pasar, pues la denunciada se había comportado de buena manera. “Todos los años hemos trabajado con ella y esta vez nos hizo quedar mal. Era una mamá activa, yo la consideraba mi amiga y prácticamente me engatusó”, dijo.



'Buenos Días Perú' intentó comunicarse con Norita Rosmery, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, una de las madres de familia aseguró que ella ha aceptado su responsabilidad.



“Ella dice que ya no tiene el dinero, que ya lo gastó. Supuestamente me ha dicho que se metió en algo y que le han estafado. Supuestamente nos va a devolver a cada padre cada centavo, pero que le demos tiempo”, comentó.

