Marcela Reyes reveló que varios de sus colaboradores la han robado recientemente. Incluso, no solo a ella, sino también a su familia.



A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la paisa contó cómo se ha sentido traicionada por miembros de su equipo de trabajo que han logrado sacar provecho de su confianza y sus funciones para estafarla.

Un seguidor aprovechó para preguntarle ¿cuál era la situación o episodio qué más la ha marcado en la vida?, a lo que la empresaria no dudó en responder que las traiciones de las personas que más quería, eran de las cosas que más le habían afectado.



"Lo que más me ha marcado a mí en la vida han sido las grandes traiciones. Traiciones de personas que he amado y de las que incluso no he querido tanto, como las personas que han trabajado conmigo y me han robado, como la exadministradora de mi empresa, yo les he contado", dijo la DJ en la 'Instastory' de la red.

La DJ detalló los pormenores a los que se ha enfrentado recientemente, luego de enterarse de que dos personas cercanas presuntamente abusaran de su servicio para saquear y engañarla a ella y a su mamá.



"Estos días he estado más tocada porque una persona que conducía mi carro, enredó a mi mamá, la puso de fiadora, y se puso a sacar unas cosas y ahora no las quiere pagar, cuando se le ha pagado todo", expresó en el clip de la historia.



Por otro lado, en la misma respuesta, Reyes reveló que también se había enterado de que el encargado de atender su negocio de cócteles, 'El Parche MR', abierto el pasado mes de julio, también estaba sacando provecho de la confianza que la artista había depositado en él.



"Esta semana con el 'El Parche de MR' descubrimos que la persona que atendía allá nos estaba robando y tenemos pruebas, no de una sola persona, sino de varios clientes con notas de voz contándome que les cobraban de más y otras cosas más que de verdad lo ponen a una pensar", afirmó la DJ en la historia de su cuenta de Instagram.

Así mismo, refirió que esto la decepcionaba, ya que en "Colombia es muy difícil emprender", lo que dificulta aún más su crecimiento si las personas en las que ella confía para atender su negocio la terminan estafando. Por ello, afirmó que cada vez más dudaba de la gente que llegaba a su vida, puesto que los eventos recientes incrementaron su recelo hacia los demás.



"Imagínate con el esfuerzo que se creó 'Parche MR' y darte cuenta de qué te están robando. Ese tipo de cosas lo tocan a uno y por eso es que uno se vuelve muy desconfiada con la gente que llega", finalizó la influencer.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias