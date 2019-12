¡Nunca es tarde! Ellos cumplieron sus sueños después de los 50 años

Redes sociales

Algunos piensan que al llegar a cierta edad los sueños que tuvieron de niños o de jóvenes no se pueden convertir en realidad, pero hay otros que prueban que los años no son más que un número y deciden materializar sus fantasías. Gimnastas, atletas, fisicoculturistas y hasta comediantes son solo algunas de las personas mayores de 50 que decidieron no aplazar más su recorrido por los caminos que siempre anhelaron recorrer. Incluso, algunos de ellos han logrado entrar en los Récords Guinness.