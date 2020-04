¿Se parecen? Personas del común que son iguales a famosos

Instagram: @ teddysphotos, @ty1991ed

El cantante británico Edward Christopher Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, de 29 años, también encontró un hombre que es casi igual a él. Se trata de Ty Jones, quien es un guitarrista y en diferentes ocasiones ha dado a conocer, en sus redes sociales, que es muy común que en la calle le pidan fotografías pensando que se trata del famoso artista.



“Normalmente, empiezan con lo de ‘seguro que te lo han dicho un montón’ y yo les acabo la frase… 'Ed Sheeran'. Hay gente que me viene llorando y temblando como si de verdad fuera Ed Sheeran intentando pasar desapercibido. Uno de los momentos más extraños fue en un circo. Me pusieron como en un lugar especial, como si fuera una atracción de feria. Estuvo bastante bien, me pagaron 800 libras”, afirmó el joven en una entrevista realizada por el portal de noticias 'LADbible'.