Actores de 'Había una vez en Hollywood' vs. personajes de la vida real

'Había una vez en Hollywood' (Once Upon a Time in Hollywood) es la novena película del famoso cineasta Quentin Tarantino y trata sobre la época dorada de la industria cinematográfica estadounidense. Cuenta la historia de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un actor que en repetidas ocasiones intenta ingresar a la pantalla grande sin lograrlo. Aunque este es un personaje ficticio, muchos no lo son; la producción también involucra uno de los eventos más traumáticos en la historia de Hollywood: los asesinatos de 'La Familia Manson'.



Conozca aquí los asesinos, actores y directores de la vida real que aparecen en la trama de la película.