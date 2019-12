Otros personajes del año en Colombia

EL TIEMPO eligió como personaje del año en Colombia a los indignados que salieron a las calles con una larga lista de reclamos sociales. Además, destacó la hazaña histórica que consiguió Egan Bernal tras coronarse campeón del Tour de Francia, la carrera por etapas más prestigiosa del mundo.

A continuación se resalta la labor de otros diez personajes colombianos que, desde áreas como la política, la música y el deporte, también marcaron el 2019 en Colombia.

Cabal y Farah

Los tenistas colombianos Sebastián Cabal y Robert Farah alzan la copa de la victoria en Wimbledon Foto: EFE

La pareja de tenistas colombianos conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah paralizó este año el país, luego de destacarse en la modalidad de dobles de la ATP con una temporada de ensueño. Después de un inicio de temporada sin tanto éxito, Cabal y Farah conquistaron el título de Wimbledon, tras vencer por 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-7 (5), 6-3 a los franceses Nicolás Mahut y Édouard Roger-Vasselin. Pero su éxito no terminó ahí, y unos meses después vencieron por 6-4, 7-5 al argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers para conquistar el título del US Open, segundo ‘grand slam’ de una fantástica temporada. Además, finalizaron el año como los número uno del escalafón.

Claudia López

Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Claudia López se convirtió en la primera mujer electa alcaldesa de Bogotá. Fue escogida por 1’108.541 ciudadanos que la prefirieron sobre los candidatos Carlos Fernando Galán, Hollman Morris y Miguel Uribe. Con esta victoria, Claudia dejó atrás sus dos últimas derrotas en las urnas: la vicepresidencia y la Consulta Anticorrupción.



López, que en campaña se mostró como hija de una ciudadana de clase media, planteó sus propuestas alrededor de una ciudad sostenible, con transporte multimodal y orientada a la generación de cupos de educación gratuita y empleo. Como alcaldesa electa, empezó su gestión mucho antes de su posesión, programada para enero del 2020.

Daniel Quintero

Con 303.420 votos, es el alcalde con mayor votación en la historia de la ciudad Foto: Esneyder Gutiérrez

Daniel Quintero fue una de las sorpresas más grandes de las elecciones regionales de 2019, pues con una bandera de independiente logró ganarle al uribismo en su propia casa, superando en votos a Alfredo Ramos, Santiago Gómez y Juan David Valderrama. A sus 39 años, Quintero obtuvo 303.420 votos y se quedó con la alcaldía de Medellín. Este exviceministro de Economía Digital del Mintic, también generó polémica luego de sus declaraciones en las que le sugirió al presidente Iván Duque avanzar en una asamblea nacional constituyente.

Alberto Carrasquilla

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. Foto: Cortesía Minhacienda

En los círculos de la economía, al ministro de Hacienda se lo conoce como un economista brillante. Sin embargo, no goza de mucha aceptación. Esto, en parte, porque su misión es frenar el gasto y decir no a gran parte de las peticiones financieras con recursos públicos. En 2019, Carrasquilla se convirtió en un malabarista de las finanzas del país. Le tumbaron la ley de financiamiento, y las protestas sociales le exigieron la no privatización de bienes públicos y criticaron sus postulados sobre las pensiones. Aun así, las finanzas marchan, y el país crece por encima de 3 por ciento.

Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Pese a sus altos niveles de impopularidad, Enrique Peñalosa logró lo que los alcaldes capitalinos de los últimos 70 años nunca pudieron sacar adelante: contratar la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, que debe ejecutarse en los próximos cinco años. La licitación se adjudicó en octubre a una alianza china.

Alejandro Char

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Foto: Archivo EL TIEMPO

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, deja su puesto como el alcalde con mayor aprobación del país, con un 95 %. Durante su mandato, la aprobación más baja que recibió el político de Cambio Radical fue en enero de 2016, con 85 %. Char ocupó este cargo por primera vez en el periodo 2008-2011.

J Balvin

J Balvin, durante su histórica participación en Lollapalooza 2019. Foto: @gregnoire / Lollapalooza

J Balvin fue este año uno de los grandes nombres de festivales como Coachella, Lollapalooza y Tomorrowland. Además, estrenó su sexto álbum, Oasis, y su Arcoíris Tour lo llevó por Europa, EE. UU. y Latinoamérica. Spotify anunció que la música del paisa fue la más escuchada en la plataforma en Colombia durante la década.

Natalia Reyes

Natalia Reyes interpreta a Dani Ramos en la nueva película de Terminator: destino oculto, que se estrenó el 30 de octubre en el país. Foto: 20th Century Fox

Este fue al año de la actriz Natalia Reyes, quien se convirtió en una de las protagonistas de ‘Terminator: Destino Oculto’. A pesar de que la producción no tuvo el impacto esperado, Reyes brilló de manera especial en Hollywood, convirtiéndose en la intérprete nacional que más vitrina tuvo en el ámbito cinematográfico en el 2019.

Sara Rengifo

Sara Rengifo, acompañada por los astronautas Harrison Schmitt y Rex J. Walheim, y por Jody Singer (directora del Marshall Space Flight Center) durante la entrega del reconocimiento. Foto: Eafit

Sara Rengifo, ingeniera mecánica de la Universidad Eafit, recibió este año un reconocimiento de la Nasa por sus aportes para garantizar la vida y seguridad de los astronautas en el espacio. A la joven, que viene trabajando en la agencia desde hace tres años, se le otorgó el premio Space Flight Awareness Trailblazer Award.



EL TIEMPO