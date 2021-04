¿Quiénes serán los protagonistas de la fase 4 del universo de Marvel?

A inicios de este año, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) dio el pistoletazo de salida para el comienzo de su cuarta fase con el estreno de la serie ‘WandaVision’.



Sin embargo, las cosas no pararon ahí, pues la serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’ llenó el vacío que dejó el final de ‘WandaVision’ y está abriendo aún más esta nueva etapa en la cual aparecerán superhéroes como ‘Doctor Strange’, ‘Thor’, ‘Hulk’ y ‘Scarlet Witch’.

¿Quiénes serán los verdaderos protagonistas de la fase 4 del MCU?



Aquí le contamos.

Scarlet Witch

'Scarlet Witch', interpretada por Elizabeth Olsen. Foto: Marvel Studios

Tras los eventos sucedidos en la película ‘Avengers: Infinity War’, la serie ‘WandaVision’ se centró en contar la forma en la que ‘Wanda Maximoff’ (interpretada por Elizabeth Olsen) tuvo que lidiar con el duelo por la partida de un ser querido.



No obstante, a medida que pasaban los capítulos de la serie, se evidenció el gran poder de ‘Wanda’ y, con ello, la influencia que podría llegar a tener para el desarrollo de esta nueva fase del MCU.



Es más: al final de la serie, ‘Wanda’ descubrió una nueva habilidad que deberá aprender a manejar y que le otorgó el seudónimo de ‘Scarlet Witch’, haciendo que tenga un rol más protagónico en la fase 4 del MCU.

Doctor Strange

El personaje de 'Doctor Strange' sería uno de los protagonistas en esta fase. Foto: Marvel Studios

A pesar de que ‘Doctor Strange’ (interpretado por Benedict Cumberbatch) recién entró en el MCU en 2016 con su primera película, este personaje ha sido fundamental en los largometrajes más recientes de los ‘Avengers’.



La importancia de este superhéroe se verá aún más con el estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (2022) y, sobre todo, con la participación que tendrá en la siguiente película de Spiderman, la cual se estrenará a finales de este año.



En su momento, el medio especializado ‘The Hollywood Reporter’ aseguró en una publicación que el personaje interpretado por Cumberbatch se convertiría en el nuevo mentor del hombre araña.

¿Y los demás?

Por el momento, otros superhéroes de la vieja guardia de Marvel como ‘Thor’, ‘Hulk’ y ‘Hawkeye’ también participarán en otros proyectos relacionados con la cuarta fase del MCU, pero quizás a corto y medio plazo no tendrán tanto protagonismo como algunos desearían.



En el caso de ‘Thor’, este superhéroe recién tendrá su tercera película hasta mayo del 2022. El nombre del largometraje será ‘Thor: Love and Thunder’.



‘Hulk’, por su parte, hará de mentor de una versión femenina de este en la serie ‘She Hulk’. Por el momento esta producción no tiene una fecha oficial de estreno.



‘Hawkeye’ está en la misma situación que ‘Hulk’, pues también será el guía de su hija en la serie ‘Hawkeye’ y esta producción, hasta el momento, tampoco tiene una fecha de lanzamiento oficial.

Thor se 'unió' a Los Guardianes de la Galaxia al final de 'Avengers: Endgame'. Foto: Marvel

Lo más curioso es que un villano como ‘Loki’ (hermano de ‘Thor’) podría tener un rol más relevante.



En junio se estrenará la serie de este personaje, la cual está conectada con algunos de los ejes centrales de esta nueva etapa del MCU: la magia y las realidades alternas.

