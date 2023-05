En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) continúa avanzando y transformando diversas industrias, el campo de la literatura no ha sido una excepción.



Tim Boucher, un autor que se ha destacado en la escena literaria, ha logrado un hito impresionante al escribir 97 libros utilizando herramientas de generación de texto e imágenes de IA, específicamente ChatGPT y Midjourney.



Los libros de Tim Boucher son una fusión única de texto e imágenes generadas por IA. Cada libro consta de entre 2.000 y 5.000 palabras, acompañadas de 40 a 140 imágenes generadas por la IA, según una entrevista con el medio 'Newsweek'.



Lo más sorprendente es su ritmo de producción, ya que afirma en entrevistas que puede crear y publicar un libro en un tiempo récord de seis a ocho horas, y en algunos casos, incluso en solo tres horas.



La capacidad de este creativo para producir libros a este ritmo sin precedentes se debe a su dominio de herramientas de IA como ChatGPT (versión 4) y Midjourney (versión 5.1).

Para el escritor, estas herramientas ayudarán a superar los límites de su imaginación y a crear obras que de otro modo no serían posibles. Foto: iStock

Estas herramientas no solo le permiten generar texto e imágenes de manera eficiente, sino que también le brindan la capacidad de explorar ideas y generar contenido de manera creativa. Además, utiliza 'Claude de Anthropic' para la lluvia de ideas y la generación de textos.



Su trabajo ha generado un interés considerable y ha demostrado ser rentable. De acuerdo a una entrevista, entre agosto y mayo, logró vender 574 libros, generando casi 2.000 dólares en ingresos. Cada libro de la serie 'AI Lore' tiene un precio que oscila entre 1,99 y 3,99 dólares.



El autor ha decidido vender directamente sus libros a los lectores a través de 'Gumroad', una herramienta que conecta compradores y vendedores, lo que le permite tener un mayor control sobre el proceso de venta y obtener información detallada sobre sus compradores y sus preferencias.



Esta es una muestra del avance del arte interior de su libro 'The Octave of Time'. Foto: Página oficial de Tim Boucher

Una característica distintiva que ha contribuido al éxito de los libros de Boucher es la interconexión entre ellos. Cada libro tiene referencias cruzadas con otros, creando una red de narraciones interrelacionadas que atraen constantemente a los lectores y los animan a explorar más.



A pesar de las críticas y las preocupaciones sobre el uso de la IA en la creación artística, como lo explica en su página web, el escritor defiende su enfoque y ve la IA como una herramienta que mejora y acelera las capacidades creativas de los artistas.



Él argumenta que la IA no los reemplazará, sino que los ayudará a superar los límites de su imaginación y a crear obras que de otro modo no serían posibles.

