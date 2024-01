Perros: ¿por qué algunos se comen la basura y cuáles son los riesgos para su salud?

Si alguna vez su mascota busca comida en la basura de su cocina o en cualquier habitación de su hogar, puede que sienta un poco de enojo, puesto que suelen desordenar cada vez que lo hacen.



Sin embargo, los residuos que se encuentran dentro de su caneca pueden tener graves consecuencias en la salud de su perro, por lo que es importante que revise qué fue lo que comió.

Al ingerir estos alimentos las mascotas pueden presentar vómitos, diarreas, contraer gastroenteritis, ingerir parásitos intestinales que se encuentran en los alimentos crudos como el pescado y la carne; además de la posibilidad de contraer salmonela, según 'The dog people'. Si su perro presenta algún síntoma extraño, lo mejor es que se dirija rápidamente a la veterinaria.



¿Cómo puede evitar que su perro coma basura?



Los caninos suelen abrir los botes de basura por instinto animal, ya que tiene un olfato que les permite identificar dónde están ciertos alimentos y el conjunto de olores que se encuentran en los desechos pueden ser agradables para ellos, porque les abre el apetito, de acuerdo con ‘Experto animal’.



Las razones varían entre los perros, puesto que estos comportamientos podrían surgir de sensaciones placenteras al ingerir algo diferente a lo que está acostumbrado. También, puede que tenga ansiedad por separación y lo hacen para captar su atención o por simple aburrimiento.



Para prevenir que su canino consuma algún desecho, saque la basura cada vez que no esté en su casa y él se quede solo en ella, esto evita que encuentre la caneca llena. Pero si no llena la bolsa cada vez que debe salir, intente ubicarla en un sitio en el que su ‘mejor amigo’ no pueda acceder.



Si cree que esto es a causa de la ansiedad por separación, compre un juguete llamado Kong, el cual se puede rellenar con un poco de croquetas o premios para perros, lo que puede generar una distracción para que no haga desastres en su cocina.

En cuanto a la educación, cada que su canino realice ese comportamiento dígale de manera fuerte y concreta ‘no’, para que pueda entender que no lo debe hacer. También, puede poner un poco de pimienta molida en la tapa para que cada que se asome le genere un estornudo, para que asocie la reacción con la basura.



Cabe aclarar que no se recomienda que le proporcione golpes en el hocico, trasero ni en ningún lugar de su cuerpo porque es catalogado como maltrato animal, por esto la mejor opción es recurrir a la estimulación positiva.

¿Qué es humanizar una mascota y por qué es una forma de maltrato?

