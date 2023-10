Perros de rescate de Latinoamérica reciben formación con el método 'más efectivo'

Perros de rescate en seis países de Latinoamérica están siendo entrenados en el Método Arcón, un sistema considerado "más efectivo" para la intervención de equipos caninos de búsqueda, detección y salvamento en situaciones de desastre.

Este método, ideado por un bombero español, está siendo impartido a aproximadamente 70 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente bomberos, provenientes de Colombia, Venezuela, Brasil, México, Ecuador, Panamá y España.



La formación se está llevando a cabo en Bocas del Toro, en el Caribe panameño, cerca de la frontera con Costa Rica, y se extiende desde principios de octubre hasta el 27 de octubre.



El Método Arcón, reconocido por la ONU, se centra en el rescate de personas sepultadas con vida y la detección de explosivos. Los participantes están recibiendo 200 horas de formación, que incluyen sesiones teóricas en la Universidad Tecnológica de Panamá y prácticas en entornos específicos para cada especialidad.

"El objetivo es que se intervenga con la máxima efectividad ya que el Método Arcón ha demostrado ser, con gran diferencia, el medio de búsqueda y detección para salvamento más efectivo que existe", expresó a EFE el autor de ese método, Jaime Parejo.

En una región propensa a deslizamientos de tierra debido a lluvias torrenciales, la capacitación en técnicas de búsqueda y rescate es de vital importancia para mejorar la respuesta en situaciones de desastre y salvar vidas. El Método Arcón ofrece a los equipos caninos de búsqueda una herramienta más efectiva para llevar a cabo estas tareas críticas en momentos de crisis.

Parejo señaló que con respecto a las "minas antipersonas, en Colombia, hay un informe donde no ha habido un solo accidente en la persona que ha aplicado las técnicas para la detección de esas minas".

Los participantes en el curso recibirán 200 horas de formación, que incluyen sesiones teóricas en la Universidad Tecnológica de Panamá y prácticas en entornos específicos para cada especialidad y fase del proceso de formación correspondiente.

El método acrón

El Método Arcón, elogiado por varias instituciones, se basa en un conjunto de "siete técnicas conductuales" que tienen como objetivo optimizar la autonomía psíquica de los perros, mejorar su concentración y aumentar su motivación durante las operaciones de búsqueda y rescate.



Jaime Parejo, el creador del método, destacó que este enfoque potencia la concentración de los canes y los prepara de manera más efectiva para realizar tareas de detección y salvamento en situaciones de desastre.

Perro rescatista de la Cruz Roja. Foto: Cruz Roja Colombiana

Una característica destacada es que no es necesario que los perros pertenezcan a una raza específica; de hecho, incluso perros mestizos rescatados de refugios de animales han sido formados con éxito utilizando este método.



La clave es que el perro no debe ser tímido ni flemático, ya que se requiere un nivel de concentración y motivación adecuado para llevar a cabo las tareas de búsqueda y detección de manera efectiva.

El éxito del Método Arcón se ha demostrado en situaciones de catástrofes reales, como la explosión en el puerto de Beirut en 2020 y el reciente terremoto en Marruecos, donde se utilizaron perros entrenados con este enfoque para las operaciones de búsqueda y rescate.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

