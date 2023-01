En redes sociales se dio a conocer una extraña situación que parece sacada de una película, pues una perrita en Estados Unidos, el pasado jueves 12 de enero, se quedó atorada en la copa de un árbol al perseguir una ardilla.

Los bomberos de la ciudad de Caldwell, fueron quienes compartieron esta curiosa historia. Se trata de una tierna perrita llamada Izzy, la cual es una mezcla de pitbull y husky, que después de una larga persecución al pequeño roedor, quedó atrapada en lo más alto de un árbol.



Según su publicación en Facebook, el equipo de bomberos necesitó “mucha persuasión” para que el can confiara en ellos y así poder bajarla sana y salva. Su dueña, Christina Danner, comentó en la publicación que Izzy “era la más pequeña de la camada. No aprendió la lección. Ha estado llorando toda la mañana tratando de salir y atrapar a esa ardilla”.



En las fotos del Post se puede ver que los bomberos subieron por una escalera para rescatar a la perrita. "Bueno, definitivamente no es un gato en un árbol. Tal vez, no será tan persistente, la próxima vez, en la persecución de las ardillas", bromearon en el pie de foto.

Una vez ya estaba en el suelo, la perrita disfrutó de un rico plato de comida. Danner señaló en los comentarios que Izzy nunca estuvo cerca de atrapar a la ardilla y que todavía estaba “caminando de un lado a otro” tratando de buscarla.



Según la página web ‘conociendo a mi perro’, los canes suelen perseguir animales pequeños por diferentes razones como: curiosidad, ansiedad o ganas de hacer ejercicio. Sin embargo, los perros hacen esto principalmente por su instinto natural de caza.



El instinto de caza se remonta cuando los perros eran salvajes y vivían en la naturaleza. Sin embargo, este se desarrolló mucho más cuando el hombre adoptó activamente a los canes para cazar todo tipo de animales rastreros. Ante esta necesidad desarrollaron su máximo potencial para acechar, perseguir, atrapar, morder y matar a esos animales.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

