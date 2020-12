Perro roba bolsa de comida en un D1 y hasta se desinfecta sus patas

Una cámara de seguridad de un supermercado D1 registró el momento cuando un perro callejero ingresa al establecimiento y agarra una bolsa de comida.



En las imágenes se observa al can deambulando por uno de los pasillos del lugar. Luego, se detiene en uno de los estantes y se mete en una de las cajas en las que se almacenan los productos.



Posteriormente, agarra con su hocico una bolsa de comida y sale caminando por otro de los corredores.



A pesar de que aparece un hombre en la grabación, este no le presta demasiada atención al animal.



Otra cámara enfoca la salida del local y se ve a una trabajadora del lugar poniendo un objeto encima de una mesa cercana a la puerta. Segundos después, aparece nuevamente el perro, que sale por las puertas automáticas pasando sobre el tapete de desinfección de calzado.





Colombia 🇨🇴: perro 🐕 callejero entra a un D1 y “toma” una bolsa de comida para perros...todo queda grabado en las cámaras de seguridad , el perrito antes de salir cumple con todos los protocolos de bioseguridad, se desinfecta sus cuatros patas 🐾 y sale sin pagar 💰... HÉROE!!! pic.twitter.com/7xpDMBFVY9 — EL MONO SANCHEZ ®️ (@elmonosanchezof) December 13, 2020

La trabajadora del lugar nota al animal y sale tras él, pero el can es más veloz y no es alcanzado, por lo que cumple con su cometido: quedarse con la comida.



En Twitter el video se hizo viral. Una de las cuentas que lo publicó informó que el hecho ocurrió en una sucursal de la cadena de supermercados en Medellín.



Las reacciones al clip estuvieron relacionadas con la aprobación a lo que hizo el animal.



“Gracias a las personas que no lo detuvieron o golpearon por entrar al local. Ellos también sufren de hambre y frío. Qué dulzura”, comentó @emasaez31.



Incluso hubo quienes hicieron varias propuestas a D1 para velar por el bienestar de los animales callejeros.



“A partir de esto, en las tiendas deberían poner agua y pepitas para ellos, afuera de cada uno de sus locales. Ellos no pueden hablar, pero dan estos mensajes”, sugirió @david29man.



“Qué hermosura. Ojalá este perrito se convierta en la mascota de la tienda. Se lo merece. Hasta desinfecta sus patas”, agregó @IvonHenriquez1.



