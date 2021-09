Mono 'secuestró' por tres días a un perro de dos semanas de nacido

Un extraño suceso ocurrió el pasado 16 de septiembre cuando un primate de la ciudad de Kembangan, Malasia, raptara a un cachorro de tan solo dos semanas de nacido y lo retuviera con él por tres días.



Es común que los simios en estas zonas de Malasia actúen en banda para robar objetos y comida, pues ya han alertado a turistas para que tengan cuidado con sus pertenencias. Sin embargo, los hurtos de estas ‘pandillas’ de primates traspasaron el plano de la ‘normalidad’ al secuestrar a un perro recién nacido, según lo dicho por el medio de comunicación español 'Cope'.



Uno de los macacos tomó al can y lo subió a lo más alto de los árboles escabulléndose por las líneas de electricidad. Los residentes que estaban presentes se dieron cuenta de la situación, por lo que empezaron a tirarle palos y piedras para amedrentarlo, pero no fue posible.



Durante tres días los locales intentaron que soltara al cachorro atrayéndolo con comida y varios objetos. No fue hasta que con unos petardos sonoros asustaron al mono, que soltó al can desde lo alto.



En tierra, se encontraban algunos ciudadanos preparados para amortiguar la caída del perro que fue rescatado exitosamente.

Cherry Lew Yee Lee, una residente local, adoptó al cachorro y le puso como nombre ‘Suru’, que significa mono en japonés.



Lo llevó a un veterinario que lo diagnosticó con algunas lesiones corporales y una hinchazón en la cabeza, sin embargo, también mencionó que son heridas leves y que el animal está en muy buena condición.



“'El cachorro parecía cansado, pero el mono no parecía lastimarlo. Solo sostenía al cachorro mientras se movía” (...) parecía que estaba tratando al cachorro como a un amigo o como su bebé, era muy extraño. Sin embargo, todavía necesitábamos salvar al pobre perro porque parece estar hambriento”, dijo al diario británico 'Daily Mail'.



El gobierno de Malasia recibe unas 3.800 quejas de monos en todo el país cada año, lo que ha llevado a que sean sacrificados masivamente como una medida de política pública. Hasta 70.000 mil animales fueron asesinados durante los años 2013 y 2016, según lo dicho por el tabloide ‘Daily Mail’.

