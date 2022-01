Lágrimas de felicidad. Esa fue la reacción que tuvo la familia al ver a Dico, un perro que llevaba cerca de siete años desaparecido en España.



El pastor alemán salió de casa desde 2015 y nadie logró dar con su paradero. Su dueño murió sin saber qué había pasado con el animal. Sin embargo, sus hijos lo recibieron con los brazos abiertos y le expresaron cariño.

Lo encontró Pepa Tenorio, una mujer que se apoda como ‘la loca de los perros’. Tenorio viaja por España junto a su pareja en un carro que acondicionaron para ayudar a los amigos de cuatro patas. En uno de los recorridos vieron a Dico deambulando.



“Veníamos con Antonio por la carretera y nos hemos encontrado con este grandulón”, mencionó en un video que subió a sus redes sociales y provocó miles de reacciones de los internautas.



Tenorio estaba conmovida y mientras hablaba dejaba caer lágrimas. Según su testimonio, notó que Dico tenía un chip, así que de inmediato acudió al lector que transportaba en su carro y obtuvo la identificación.



“Llamé a la veterinaria y el perro aparece como perdido desde 2015. Han llamado al dueño y el muchacho se ha puesto en contacto conmigo. (…) Estoy super emocionada porque vamos a entregárselo”, mencionó.

En el video aparece Dico descansando en la silla trasera del carro y mirando por la ventana.



“Por cosas así hay que ponerles chip a los perros, por favor”, concluyó.

Regreso a casa

No se conocen las condiciones de vida de Dico en los últimos meses. Sin embargo, Tenorio aclaró que se veía viejo, aunque tuviera ocho años.



“El lamentable estado lo hace parecer mayor. Todo lo que se ve es pelo, él está muy delgado, en los huesos. Tiene heridas por todo el cuerpo”, escribió en la descripción de una foto de Instagram.



El canino ya está en su casa en Granada, al sur de España.

“Es inexplicable. Le tenemos tanto cariño y ha sido muy importante para nosotros. Es un miembro más, es un hijo”, comentó José al ‘Canal Sur’.



José recordó los días de tristeza y pena que vivió su padre tratando de encontrar a su fiel amigo, Dico.



“Mi padre falleció queriéndolo encontrar. Lo pasó muy mal y donde esté tiene que estar muy contento. Un día me dijo: ‘este perro tiene que ser famoso’. Y míralo ahora”, sostuvo emocionado.



‘La loca de los perros’

Tenorio tiene una casa de campo en la que convive con decenas de perros. “Siento pasión por los animales. Hasta 36 perros he llegado a tener en casa mientras les buscaba familia”, comentó durante 2019 al diario ‘El Observador’.



Ella también trabaja en un refugio al que llegan otro tipo de animales, como cerdos y cabras. Sin embargo, el amor por los caninos no se lo quita nadie, ni siquiera su familia o pareja.



“La gente no está dispuesta a sacrificarse. Al final mis parejas han llegado a decirme ‘los perros o yo’, y no tengo duda, elijo a mis perros. Es renunciar a todo. No me voy de vacaciones. He perdido a parejas porque no tengo una vida normal”, sostuvo.

Viaja en un carro lleno de stickers con huellas de perro y distintos implementos, como latas de comida, cobijas, collares y el lector de chips.

La importancia de los chips

La Ley 11 de 2003 establece que todos los perros y gatos en España deben tener un “sistema de identificación normalizado, implantado por un veterinario”.



El chip se inyecta en su piel. Es muy diminuto, según portales especializados, se compara con un grano de arroz. Eso sí, permite conocer la identificación y el propietario si llegan a extraviarse.



Gracias a ello, Dico volvió a casa.

