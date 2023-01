En los partidos de la NBA (Asociación Nacional de Baloncesto) se suelen presenciar momentos chistosos y extravagantes, pues a estos juegos suelen ir famosos reconocidos mundialmente o sus fanáticos hacen cosas locas en el entretiempo que hacen que más de uno se sorprenda.

En esta ocasión, en el pasado mes de diciembre, se hizo viral en redes sociales un fanático que asistió a un juego con su mascota. Sin embargo, su perrito Pomerania lucia diferente a lo normal, pues su pelaje estaba pintado de amarillo, sus orejas de negro y sus cachetes rojos como él personaje de anime Pikachú.



Esto ocurrió, en el entretiempo de un partido entre Miami Heat y Minnesota Timberwolves. Ver a la mascota pintada de ese color sorprendió a los fanáticos que estaban presentes en ese momento, quienes criticaron y desaprobaron que el dueño de la mascota, Erik Torres, pintará a su perrito.



En algunas ciudades de Estados Unidos está prohibido teñir a las mascotas o cualquier animal, ya que es considerado un tipo de maltrato animal, pues los tintes pueden contener sustancias tóxicas que pueden afectar gravemente la vida del peludo.



Pasó anoche en el partido entre Miami Heat y Minnesota Timberwolves: un fan acudió con su perro pintado de Pikachu 😂 pic.twitter.com/X7EjmC9GYT — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) December 27, 2022

Por esta razón, el condado de Miami-Dade le impuso una multa a Torres por 200 dólares, es decir, 939 mil pesos colombianos. En ese momento, Torres le dijo a los medios nacionales que había hecho historia y no dejaría de teñir a su perro de colores.



"Ha hecho historia porque nadie había visto antes a un perro Pikachu sentado junto a un jugador de la NBA. Al final del día, no tenía idea de que existiera esta ordenanza", comentó.



Sin embargo, parece que el hombre no aprendió la lección y volvió a aparecer junto a su perro luciendo como Pikachu, el pasado 7 de enero, en otro partido de la NBA esta vez de los Chicago Bulls contra Utah Jazz.



Este fan que ha pintado a su perro de Pikachu recibirá una multa económica por parte de la NBApic.twitter.com/b7hroDlCZE — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 8, 2023

Katheleen Labrada, subdirectora de Servicios para Animales del Condado de Miami-Dade, le aseguró a los medios estadounidenses que “Ningún animal debe ser teñido, independientemente de que haya una ordenanza que lo prohíba o no”. Además, agregó: "Realmente no tienes ninguna garantía de que los productos químicos que le ponen a tu mascota sean seguros".



Asimismo, aseguró que van a esperar que Torres repita su aparición en los próximos partidos de la NBA para ponerle una sanción mayor para que deje de teñir a su mascota con cualquier tipo de producto.

