Casper es un perro entrenado para el pastoreo de ovejas, con apenas 20 meses de edad demostró que es un gran héroe, pues enfrentó de manera solitaria a una manada de coyotes que intentaban comerse las ovejas de su granja.

Los hechos se desarrollaron en la vivienda de John Wierwille, en Georgia, Estados Unidos. A inicios de noviembre este granjero vio que los depredadores estaban intentando ingresar a su territorio, por lo que en varias ocasiones logró ahuyentar a los coyotes con algunas piedras.



Pero hacia las 2:30 A.M. del 3 de noviembre Wierwille comenzó a escuchar algunos ladridos y gruñidos fuera de su vivienda. Al acercase al corral de las ovejas pudo notar que habían algunos coyotes y que, Casper, su mascota estaba intentando enfrentarlos.



El granjero intentó acercarse a la escena y distraer a los depredadores, pero esto no fue posible: "Realmente no tenía miedo de que me fueran a atacar ni nada", dijo. "Pero no me estaban respondiendo [a mí], estaban enfocados en Casper, creo que más que nada", mencionó a 11Alive.

El enfrentamiento en la granja duró aproximadamente 30 minutos y luego los coyotes huyeron, pero Casper los persiguió a los largo del bosque hasta que su dueño perdió el rastro, "pensamos que podríamos encontrarlo, pensamos que debía haber sido asesinado y lo estábamos buscando", dijo.



"Parecía muerto, quiero decir, se veía terrible", dijo Wierwille. Foto: 11Alive

Tras conocerse la valentía de Casper, más vecinos se sumaron a su búsqueda, pero solo encontraron rastros de los coyotes muertos.



Dos días después de su desaparición la mascota regresó a su casa: "Parecía muerto, quiero decir, se veía terrible", dijo Wierwille. "Regresó a casa y simplemente me miró como 'jefe, deja de mirar lo mal que me veo, solo cuídame'", añadió.



​Casper se sometió a múltiples cirugías para cerrar heridas en el cuello y la espalda, e incluso le tuvieron que amputar su cola.

Según su estado de salud, Casper no podrá volver a cuidar las ovejas de su rebaño, pero su amo destaca su heroísmo.

Pamela Avendaño

Redacción TENDENCIAS