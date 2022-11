El amor por las mascotas puede llegar a exceder los límites, así como lo hizo una familia con su perro fallecido que, para mantener vivo el recuerdo, lo convirtió en una alfombra, situación que muchas personas criticaron.

El hecho se presentó en Australia, donde la empresa Chimera Taxidermy compartió una publicación mostrando el caso y describiendo: “Hermoso viejo golden retriever preservado como piel para su familia”.



Chimera Taxidermy brinda un servicio alternativo de taxidermia, conservación y conmemoración de mascotas. Se encuentra ubicada en la península de Mornington, Victoria.



(No deje de leer: Video: paseador de perros esquivó cinco tiros de atracador que pretendía robarlo).



Esta empresa se dedica a la taxidermia de todo tipo de animales, como perros, gatos, aves, entre otros. Llevan 10 años prestando el servicio a las personas que desean conservar el recuerdo de sus mascotas de tal manera.



El valor por su trabajo oscila entre los 35 dólares australianos (111.930 pesos colombianos) y los 400 dólares (1’279.200 pesos colombianos).

El caso del golden retriever

La taxidermia de mascotas solo se ha vuelto más popular en los últimos cinco años, por lo que es algo muy nuevo para la mayoría de las personas. FACEBOOK

TWITTER

Muchos internautas reaccionaron al respecto, asegurando que eso era “maltrato” y que “no era apto para todas las personas que visitaban a diario las redes sociales”.



Ante tantas críticas que recibió, la dueña de la compañía encargada de la taxidermia respondió a las críticas, afirmando que todo lo hizo de manera rigurosa para que no hubiera ningún tipo de malentendido en la toma de decisiones.



(Lea también: Video: gata perdió sus extremidades en helada y las recuperó gracias a prótesis).



“La piel ha sido curtida y convertida en cuero para que la piel no se caiga. Es decir, la piel permanecerá en buen estado por varios años”, afirmó Maddy, de 29 años, en charla con ‘Yahoo News Australia’.



Aunque esta práctica no es algo que harían todos los humanos, sí hay quienes toman esta actividad como un arte y una manera creativa de llevar el luto ante la pérdida de una mascota.



“La taxidermia de mascotas solo se ha vuelto más popular en los últimos cinco años, por lo que es algo muy nuevo para la mayoría de las personas. Algunos son más un recuerdo sentimental, otros están en exhibición descansando en sus camas o como sus dueños querían que se conservaran”, comentó Maddy.

La taxidermia es considerada como el arte de disecar a los animales para conservarlos en su estado más natural y, según ‘National Geographic’, “hace 100 años desempeñaba un importante papel en el ámbito de la conservación. En la actualidad esta función está menos clara”.

Más noticias

Mascotas: ¿qué alimentos son tóxicos para perros y gatos?

Frank Lentini, el hombre de tres piernas y dos penes completamente funcionales

Irreconocible: Heidi Klum sorprende con su disfraz de Halloween 2022

Perros: consejos para eliminar el mal aliento de sus mascotas

Tendencias EL TIEMPO