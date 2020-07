Video: perro persigue el carro de su dueño para evitar que lo abandone

En el distrito de Surquillo, de Lima (Perú), un hombre intentó abandonar a su mascota en medio de una avenida. El hecho, ocurrido el pasado 29 de junio, logró ser evitado gracias a unos jóvenes que capturaron el momento en video.



Las imágenes, difundidas por el medio local ‘Panamericana noticias’, muestran cómo el perro, de nombre Rufus, corría tras el carro de su dueño para intentar alcanzarlo, al tiempo que un grupo de personas seguían al vehículo para interceptar al conductor.

“Si no lo quieres, detén el carro para recogerlo", "lo van a atropellar", "eso no se le hace a una mascota", son algunas de las frases que mencionan los transeúntes que ven la escena.



El chofer detuvo el auto y, al ser cuestionado por sus acciones, negó en varias ocasiones ser su propietario, afirmando que “ese animal no es mío”, mientras que Rufus, quien portaba un collar con identificación, trataba de ahuyentar con sus ladridos a las personas que se acercaban al vehículo.

En el clip también se muestra cómo el joven que se encontraba grabando el video le reclama al hombre por el abandono del can y por casi atropellarlo, clasificando el acto como maltrato animal.



Finalmente y tras la insistencia de los testigos, el conductor hizo subir a su vehículo al perro, que en ningún momento opuso resistencia.