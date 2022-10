En redes sociales circulan todo tipo de videos. Por lo general, aquellos que causan gran impacto emocional en las audiencias son los que se viralizan con más rapidez en las diferentes plataformas digitales, por lo que algunas historias llegan a ser conocidas por millones de personas alrededor del mundo.



Este fue el caso de Rachel March, una usuario de Tik Tok, quien compartió una grabación que ha conmovido a cerca de medio millón de internautas por la sensible descripción que acompaña a las imágenes: “Tu perro te dijo que está listo para cruzar el puente del arcoíris y te da un último abrazo".

Según comentó la joven en diálogo con ‘The Mirror’, su mascota se acurrucó sobre su cuello como si le estuviera dando el último adiós, para ella, ese ‘abrazo’ nunca lo va a olvidar en su vida y, a pesar del dolor que causó su partida, dice que siente una profunda satisfacción de que su compañero fiel se pudo ir pacíficamente y en compañía de sus seres queridos.



“Lamentablemente, no pude pasar mucho tiempo con Bowie debido a la pandemia, por lo que su fallecimiento fue muy repentino”, indicó.



El can vivía con los padres de March, aunque ella constantemente visitaba la residencia para pasar tiempo en familia y, sobre todo, momentos de calidad con Bowie, nombre de la mascota. Falleció a la edad de 12 años y sus familiares decidieron dormirlo, debido a los fuertes quebrantos de salud que empezó a padecer.



“Estaba en una etapa terminal de insuficiencia cardíaca que se vuelve muy dolorosa e incómoda para los perros mayores”, dijo la mujer al medio citado.



“Mi familia humanamente decidió ponerlo a dormir a través de la sedación y la eutanasia. Yo estaba en completa negación de que estaba en ‘esa etapa’ hasta que lo vi. Los perros realmente tienen sus propias formas especiales de hacernos saber que están en declive y listos para irse”, agregó Rachel.



Finalmente, envió un mensaje a los usuarios de internet que ven sus videos para que se concienticen en optar por la mejor solución al sufrimientos de sus mascotas, pues si bien tenerlos con vida siempre será una satisfacción emocional para los propietarios, no lo es físicamente para los animales.



“Sé que la eutanasia puede ser un tema voluble: todos queremos que nuestros mejores amigos vivan para siempre, pero al final no tienen que sufrir”, concluyó.



